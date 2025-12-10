即時中心／林韋慈報導

被網友封為「最強高中生」的台灣直播主Ray，因機緣認識美國知名實況主Kai Cenat，如今已成為歐美直播圈炙手可熱的網路紅人。近日，他成為台灣第一人，獲得美國2025年的The Streamer Awards「最佳實境直播主」（Best Reality Streamer）獎項。









近年來，實況直播成為年輕人最受歡迎的娛樂方式之一，觀眾不僅觀看直播、剪輯重播，甚至模仿實況內容。Ray正是在這股熱潮中脫穎而出，從台灣到歐美，迅速累積人氣。

廣告 廣告





快新聞／台灣第一人 最強高中生Ray奪美國「2025最佳實境直播主」

Ray IG追蹤人數已達265.8萬，並且粉絲來自全球。（圖／翻攝自Ray IG）

回顧起點，源於當時還是台灣高中生的Ray，與同學前往日本畢業旅行，巧遇美國當紅直播主Kai Cenat，並受到對方提攜。畢業後，他進一步前往歐美直播圈發展，近期更開發自己的服飾品牌RUEI及與運動品牌Adidas簽約，成為在歐美具有高知名度的台灣實況主，因此被網友盛讚為「最強高中生」。

本（12）月8日，在美國The Streamer Awards頒獎典禮上，Ray擊敗眾多競爭對手，獲頒「最佳實境直播主」獎項。官方IG也發布貼文祝賀，稱他「今年將直播內容穿插於現實生活與電腦螢幕之間，為觀眾呈現兩種截然不同的精彩體驗」。





原文出處：快新聞／台灣第一人 最強高中生Ray奪美國「2025最佳實境直播主」

更多民視新聞報導

應佳妤戴KP徽章原因曝光！應曉薇全說了 親自謝小草：跟你們磕頭

花錢又傷身！天一愛違規賣「中藥精萃」每盒破萬元 北檢逮人提公訴

分析綠營明年選情！黃暐瀚揭「不只守還能攻」：5藍營縣市有望翻轉

