台灣第一人 澳網替詹詠然辦退休儀式

2004年奪得澳網青少女雙打冠軍，2007年則和前輩莊佳容拿到澳網外卡，一舉締造台灣網將首闖大滿貫決賽的紀錄。澳網是很多人開始認識詹詠然的起點，而在賽會執行長泰利的邀請下，36歲的詹詠然21日也飛抵南半球，準備在墨爾本公園結束職網生涯，成為首位在四大賽舉辦退休儀式的台灣球員。

「從6歲到現在36歲，網球陪伴了我30年，很開心能重回原點在澳網做一個完美的ending！」回首30年的網球生涯，詹詠然心存感恩的說：「回頭看，我對網球生涯沒有遺憾，對於過去在生涯過程當中發生不論是好的或是不好的、開心的難過的，過去的每一步經歷才塑造了現在的我！」

從2004年8月轉職業起，詹詠然在2017年搭檔偶像「瑞士公主」辛吉絲贏得美網女雙冠軍，世界排名也登上女雙球后，另與多迪格拿過3座大滿貫混雙冠軍，再加上32座WTA巡迴賽雙打冠軍，並代表台灣參加4屆奧運、5屆亞運，留下亞運5金3銀1銅的榮譽。

詹詠然透露，去年7月拿到博士學位後，曾再拚一波想重返賽場，無奈身體已經無法負擔職業賽季所需的高強度。而她曾因博士論文訪問澳網高層，去年底在美網遇到泰利，對方祝賀她獲得博士學位，了解其考慮退休後，也詢問在澳網舉辦儀式的意願，才促成這次退休之旅。

「回頭看才發現，原來澳網在每一條嶄新的路開始前，他們都是影響我、開啟我的第一步。」詹詠然說：「我相信這個結束也象徵著另一個新的人生開始，所以，我是帶著滿懷感激的心情回到澳網！」