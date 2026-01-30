「台灣第一代女諧星」搖身變東區億萬富婆 73歲近況曝光

73歲資深女星秦菲菲有「台灣第一代女諧星」封號，過去她是《綜藝一百》短劇班底之一，曾和張小燕、顧寶明、方芳合作，39歲時她淡出螢光幕改從事早餐業，累積大量財富，搖身變東區億萬富婆。今(30日)凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。

陳鴻稍早發文分享和一群老朋友聚餐，貼心的秦菲菲特別分享了過去網上集結她和曹西平等人合作的畫面，大家一起用微笑懷念曹西平，秦菲菲說：「四哥不但是70年代台灣第一代的小鮮肉」，還有台灣西城秀樹稱號，回憶當時曹西平非常自律，「記得經常在大台北瓦斯附近的游泳池畔經常遇見曹大哥，演藝圈現在還在世的，可能只有她曾經看過四哥親自為她示範蝴蝶式泳技，那時四哥的身材真好」，並表示曹西平完全沒有藝人包袱或架子，「雖然家庭環境允許但不是會假掰炫富的人」。

廣告 廣告

陳鴻說認識秦菲菲快30年，對她的印象是務實、溫暖的大姐姐，雖然經營餐飲業有成，但不會過度迷戀陷入虛榮浮誇的價值觀念，淡出螢光幕後仍每天親力親為經營傳統、薄利的早餐店。而她如今仍熱愛表演、充滿喜劇細胞，私下聊天時說學逗唱總讓身旁的人很開心，還會搶著結帳請客，沒有公主病。

秦菲菲還分享過去被電視台派去金門前線勞軍，自稱「從士官長到阿兵哥都為她瘋狂」，陳鴻問不是還有崔苔菁、陳美鳳等女星嗎？秦菲菲則自嘲在軍隊裡「母豬賽貂蟬」，「阿兵哥之所以特別喜歡她像多肉植物這一型可愛又好養」，還會跟她要簽名照，有回秦菲菲忍不住問士兵為何要她的照片，士兵回應：「因為快過年了，看到所有明星只有秦菲菲看起來特別像獅子頭，照片拿來貼在門口可以像春聯一樣可以用來趨吉避邪」，再次讓全場笑翻。

陳鴻最後打趣說，要感謝那位士兵，讓秦菲菲有新點子，開設的早餐店出現招牌菜色「獅子頭燒餅」廣受歡迎，陳鴻也表示：「我深深感念有緣可以跟這些才華洋溢的前輩交流學習的機會，讓我學習體會到服務業者的不容易；做人一定要學會開心，做藝人一定要會隨時轉念縮小自己才賺人熱淚跟服務產業的態度一樣，感念那些年曾經帶給我們快樂的諧星」。

更多中時新聞網報導

PLG》盧峻翔1.7秒準絕殺 領航猿11連勝

關稅衝擊就學 政大急難慰助最高5萬

《一級棒》森恬CP復刻《難哄》人氣高