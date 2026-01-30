「台灣第一代女諧星」淡出螢光幕30多年！73歲近況曝光 躍身東區億萬富婆

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

資深主持人陳鴻近日出席藝人曹西平告別式後，與多位演藝圈好友聚餐追思「四哥」，其中擁有「台灣第一代女諧星」稱號的秦菲菲近況也隨之曝光。能演又能逗笑的秦菲菲，曾是節目《綜藝100》班底之一，卻在 39 歲那年選擇淡出螢光幕、轉行經營早餐店，長年累積可觀資產，如今成為東區億萬富婆。

資深主持人陳鴻近日出席藝人曹西平告別式後，與多位演藝圈好友聚餐追思「四哥」，其中擁有「台灣第一代女諧星」稱號的秦菲菲近況也隨之曝光。（圖／陳鴻 FB）

陳鴻在臉書分享，參加完曹西平告別式後與老友聚餐，並貼出秦菲菲過去與曹西平同台畫面，提到兩人「一起上節目四哥用電子琴為其伴奏，一起說學逗唱，還特別被名主持人 田文仲大哥形容他們是〔珠聯璧合〕幽默組合」。秦菲菲也笑說：「四哥不但是70年代台灣第一代的小鮮肉」，當年還被譽為「台灣西城秀樹」。

回憶往事，秦菲菲形容曹西平十分自律，「記得經常在大台北瓦斯附近的游泳池畔經常遇見曹大哥，演藝圈現在還在世的，可能只有她曾經看過四哥親自為她示範蝴蝶式泳技，那時四哥的身材真好」，並強調「四哥雖然家庭環境允許但不是會假掰炫富的人。」

陳鴻表示，認識秦菲菲近 30 年，認為她是「一位為人務實且溫暖的大姐姐」。即便早年在演藝圈累積高知名度，秦菲菲仍毅然轉行投入餐飲業，在台北市東區經營早餐店，「每天起早貪黑親力親為傳統薄利的早餐店，這麼多年來也因此提供陪伴好幾代人懷念的幸福滋味。」

轉換跑道後，秦菲菲私下仍保有濃厚喜劇細胞，陳鴻形容她「總愛開自己玩笑把旁邊的朋友逗趣的人仰馬翻的笑果」，也愛幫忙、搶帳單，「但從不給人添麻煩，不會拿著明星的光環，需要別人給予特別待遇或把方便當隨便的公主病。」

陳鴻最後感性表示，「我深深感念有緣可以跟這些才華洋溢的前輩交流學習的機會，讓我學習體會到服務業者的不容易」，也說「做人一定要學會開心，做藝人一定要會隨時轉念縮小自己才賺人熱淚跟服務產業的態度一樣，感念那些年曾經帶給我們快樂的諧星！」

