「台灣第一代女諧星」秦菲菲近況曝！賣早餐變東區億萬富婆

資深女星秦菲菲有「台灣第一代女諧星」封號，過去是《綜藝一百》班底，39歲淡出演藝圈後改從事早餐業累積大量財富，變東區億萬富婆。主持人陳鴻30日在臉書分享與秦菲菲等友人聚餐，一起懷念日前過世的「四哥」曹西平。

陳鴻（右）與秦菲菲聚餐。（圖／翻攝陳鴻 臉書）

陳鴻在臉書發文透露，聚餐時貼心的秦菲菲特別分享過去網路上集結她和曹西平等人合作的畫面，大家用微笑一起懷念曹西平。秦菲菲形容曹西平不但是70年代台灣第一代的小鮮肉，還有「台灣西城秀樹」稱號，當時以〈熱情的姑娘〉、〈野性的青春〉等歌曲走紅，風格前衛且動感。

秦菲菲變東區億萬富婆。（圖／翻攝陳鴻 臉書）

談到與曹西平的私下互動，秦菲菲回憶當時曹西平非常自律，經常在大台北瓦斯附近的游泳池畔遇見他。她透露演藝圈現在還在世的人中，可能只有她曾經看過四哥親自示範蝴蝶式泳技，那時四哥的身材真好，足以用「前突後敲狗公腰」來形容。

陳鴻30日在臉書分享與秦菲菲等友人聚餐，一起懷念日前過世的「四哥」曹西平。（圖／翻攝陳鴻 臉書）

秦菲菲強調曹西平完全沒有藝人包袱或架子，雖然家庭環境允許但不是會假掰炫富的人，他們同住在靠華視不遠處的光復南路上，大家多次串門子培養默契，一起配唱練琴設計有趣好笑的段子。

陳鴻表示認識秦菲菲快30年，對她的印象是務實、溫暖的大姐姐。雖然秦菲菲經營餐飲業有成，但不會過度迷戀陷入虛榮浮誇的價值觀念，淡出螢光幕後仍每天親力親為經營傳統、薄利的早餐店，三十多年來提供陪伴好幾代人懷念的幸福滋味。

陳鴻在臉書表示，秦菲菲位於台北市松山區中崙市場附近的「秦小姐豆漿店」，以創新中式早餐聞名，招牌菜色「獅子頭燒餅」廣受歡迎，這三十多年來薄利多銷積沙成塔，賺了不少間房子，贏得為自己更多生活中選擇。

