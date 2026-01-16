企業送禮如何同時展現品味、社會責任與 ESG 願景？綠能業者麗升能源成立台灣第一個「農綠共生」品牌-日光舍，以光電場域產出的農產品為基礎，打造高附加價值的禮贈品。今年日光舍的馬年禮盒，每一份象徵支持約當 2 度綠電產出，讓企業贈禮不只傳心意，更能實際參與綠能循環。日光舍進一步提供可複製的「土地 × 能源 × 生產」共生模式，誠邀企業參與「農電契作」，一同將 ESG 承諾轉化為可量化的永續行動，讓送禮成為支持青農返鄉與環境永續的溫暖實踐。

廣告 廣告

圖一：日光舍首推馬年香草植萃洗沐禮盒

麗升能源以科技賦能，完善農電共生運作模式

麗升能源秉持「循環經濟使命感」，與專業農漁業者合作，導入溫室與「手機種菜」智慧環控系統，種植香莢蘭（香草）、羽衣甘藍、檸檬、草莓、洋香瓜等高價值經濟作物。專業農民可透過手機精準控制溫室遮陽、通風與灌溉，在降低勞動力負擔的同時，於草莓園場域中實證可減少約 50% 的用水量，有效提升農業資源使用效率。

頂著研究所高學歷返鄉的桃園傑出青農王先生，透過與麗升能源合作，不必負擔高額土地與溫室設備投資，能專注於智慧農業耕作，克服傳統農業看天吃飯的困境，培育高經濟價值作物。這些農產品再由麗升能源旗下首創的綠電共生品牌「日光舍」行銷推廣，完成了「農漁電最後一哩路」

香草黑金傳奇：日光舍首推香草植萃禮盒，讓永續價值具象化

香草（香莢蘭）為全球最昂貴香料之一，頂級的台灣國產香草莢零售價更可高達每公斤 1-2 萬元新台幣，主因不僅在於耗時 4-6 個月的殺菁、發酵、乾燥及調理工期，更源自產製過程中對技術控管與細節掌握的極高門檻。從初步的熱水殺菁誘發香氣轉化，到發汗與日曬過程中需掌控 65°C 高濕度環境與精準的水分遞減率，在台灣冬季採收期，環境條件稍有偏差就易導致發霉；採收後還需分級熟成並靜置按摩，透過破壞結構促進酶作用。這種對溫濕度掌控與工藝標準的極致追求，不僅是產製過程中最難跨越的技術門檻，更是香草莢價值居高不下的核心。

圖二：麗升能源深耕永續農業，持續推動農副產品高值化

秉持深耕「永續農業」的精神，麗升能源採用本土香草作為企業伴手禮，日光舍首波推出的 「香草植萃洗沐禮盒」，內含香草植萃洗手露與沐浴露各一款，香草採用「農電共生」有機種植，經無毒檢測認證，並由專業風味評鑑師發酵與後製，獲得比利時 ITI 國際風味評鑑最高三星獎殊榮。這款禮盒讓原本只出現在高級甜點的香草，以全新方式綻放光芒，也凸顯麗升能源持續推動農副產品高值化的決心。

從一次性採購，走向「長期契作」：ESG 賦能新模式

麗升能源董事長林麗珍表示：「企業送禮除了品牌識別，更可以成為一張支持在地農業與環境永續的訂單。日光舍要做的是：把農電共生的成果，變成消費者與企業真正買得到的永續好物。讓每一份禮盒背後，都是對台灣農業與環境永續的承諾。」麗升能源未來將啟動 「企業契作認養計畫」，由麗升率先認養示範農地，將傳統一次性採購升級為長期永續夥伴關係。企業可透過認養農地或魚池，參與農漁產品生產歷程，並與日光舍合作打造專屬永續禮品，實際呈現 ESG 成果。

農漁電共生經濟圈完成最後一哩路，麗升能源迎來營收第四支柱

麗升能源 2025 上半年營收組成中，85% 來自案場投資開發與資產管理、12% 來自綠電交易、3% 來自儲能。今年增資子公司富譽生技，引進專業農漁團隊，專注高端農業技術與智慧漁業發展，並以「日光舍」推出高經濟價值農漁特產商品，產品線將包含：香草、草莓、羽衣甘藍、洋香瓜等鮮果線；果乾、果醬與果泥等加工果品線；以及養殖的白蝦與龍膽石斑等漁產線。麗升能源預計，農漁產品收入將於 2026 年成為公司營收第四大支柱，完成農漁電共生經濟圈的最後一哩路。

這篇文章 台灣第一個農綠共生品牌「日光舍」成立！讓「年節送禮」變支持永續農業 最早出現於 電腦DIY。