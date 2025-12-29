台灣第一品！新港六興宮王得祿神尊明年開光 重現清代一品官威儀

節目中心／邱美銜、林瓊玉報導

坐落於嘉義縣新港鄉溪北村的歷史名剎溪北六興宮，即將於明年（2026年）盛大迎接建廟二百週年的輝煌時刻。為了感念清代傳奇名將王得祿將軍的創廟功勳，廟方近期正式宣布，已恭塑全台首尊王得祿將軍泥塑神尊，並計畫於明年農曆三月媽祖聖誕期間舉行開光儀式，讓這位「台灣第一品」的英姿跨越時空，重現於世人面前。

王得祿將軍神像。（圖／翻攝自溪北六興宮粉絲專頁）

談到六興宮，絕不能不提其靈魂人物——王得祿將軍（1770-1842）。王得祿出生於嘉義太保（昔稱溝尾），是清領時期官階最高的台籍將領。他自 15 歲投筆從戎，曾助平林爽文事件，更在海上屢建奇功，擊潰橫行東南沿海的海盜首領蔡牽，官至「福建、浙江提督」。王得祿不僅是位戰功彪炳的猛將，更深受清廷器重，曾受封「太子太保」，這也是嘉義縣「太保市」名稱的由來；病逝後更被追贈為「太子太師」，封二等子爵。他對信仰極為虔誠，更與媽祖有著深厚淵源，是當時穩定雲嘉地區民生與信仰的重要推手。

入神儀式（圖／翻攝自溪北六興宮粉絲專頁）

溪北六興宮創建於道光六年（1826年），當時原笨港天后宮因洪水毀損，廟內三尊媽祖神像（大媽、二媽、三媽）的歸屬引發地方爭議。身為朝廷重臣的王得祿出面調解，決定將「大媽」奉祀於新港奉天宮，「二媽」奉祀於北港朝天宮，而「三媽」則由其恭請回溪北自宅旁的公館奉祀。王得祿號召溪北及周邊六個莊頭共同建廟，並取名「六興宮」，象徵六莊興盛、保佑境內平安。

儀式畫面（圖／翻攝自溪北六興宮粉絲專頁）

為了這場兩百年一遇的盛事，六興宮廟方特別禮聘福州派藝師張瑞益，參考史料畫像以泥塑工藝打造王得祿神尊。日前已順利完成「入神入五寶」科儀，神尊初胚首度曝光。神尊不僅展現了清代一品官服的威儀，更流露出王將軍慈悲與剛毅並蓄的氣質。

