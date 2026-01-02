「台灣第一小生」陳亞蘭親自出馬 參加大港開唱對決血肉果汁機

血肉果汁機將參加本屆大港開唱。（出日音樂提供）

「台灣第一小生」陳亞蘭確定加盟本屆大港開唱，要跟剛在高流舉辦完「建宮蓋廟」演唱會的金曲樂團血肉果汁機合體同台，雙方不僅有望將傳統歌仔戲與台式金屬碰撞出精采火花，還會是一場「雙金能量」的現場音樂對決。

距離20周年大港開唱倒數不到三個月，一波一波強勁陣容持續驚喜放送！每次登台必定殺翻全場的血肉果汁機，今年第12度強勢回歸，還邀請陳亞蘭破格合體，這也是繼許富凱之後，血肉果汁機再次與台語歌手在大港開唱舞台過招。樂團表示：「每年的大港都要給觀眾不一樣的驚喜，今年不只是能和國寶級歌手亞蘭姐合作，更會獻上我們的新歌！」

陳亞蘭憑著《嘉慶君遊台灣》首次以男性角色奪下金鐘獎，對於首次參加大港開唱也相當期待，是否真的有機會看到「嘉慶君遊大港？」，她特別賣關子，更邀請所有戲迷一起來感受這場不同以往的極限演出。

陳亞蘭將參加本屆大港開唱。（出日音樂提供）

此外，擁有千萬串流點擊的怕胖團也將參與大港開唱，還有甫奪下台語歌王的陳以恆、入圍多項金曲獎的FunkyMo，以及來自法國的新銳金屬樂團NOVELISTS，曾參加過金曲國際音樂節的日本全女子樂團BAND-MAID，拍謝少年也特別邀請日本搖滾樂團PEDRO的成員AYUNi D合體登台。

