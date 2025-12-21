台灣第一！ 東京購屋外國人比例翻倍

東京23區新建住宅中，台灣已躍居最大海外購屋來源。（示意圖／unsplash）

日圓走弱加上資產配置需求，正改寫日本房屋市場的海外買家結構。東京23區新建住宅中，台灣已躍居最大海外購屋來源，呈現赴日置產潮。

根據《財訊》雙週刊報導，日本國土交通省最新調查指出，2025上半年，東京23區新建公寓的海外購買者明顯增加，蛋黃區像是澀谷、港區，外國人購屋占比達7.5%，其中台灣的買家數量居各國之首，呈現壓倒性領先。

在日股掛牌的房產科技公司GA technologies媒體公關部海外公關游詠如表示，日本7.5至7.8坪的套房，月租約7萬至10萬日圓；若轉為購屋，中古屋約3000萬日圓起跳，新成屋或預售屋則落在6、7千萬日圓。換算下來，1500萬元新台幣以內的總價，已可進入東京主要生活圈。

游詠如也指出，2024年台灣實施第7波信用管制後，部分資金轉而尋求海外配置，進一步推升台灣人赴日購屋的意願。這股赴日置產潮加上建材和人力成本上漲，導致東京房價持續飆升，使當地民眾面臨購屋困境，日本政府也計劃準備實施外國人購房管制措施。

面對外國人炒房現象，韓國和澳洲早已祭出管制措施，澳洲會加徵收手續費和土地稅等費用 。而根據NHK記者報導，南韓的管制措施包括要求外國人得事先獲得行政部門的批准，4個月內入住並實際居住滿2年。

