台灣第一致富神書為何能紅20年？《有錢人想得和你不一樣》揭開致富真相

每一位想發財的人一定都聽過一句話「有錢人想得和你不一樣」，其實這是一本已經賣20年的長紅書，《有錢人想得和你不一樣》2005年出版到2025年已經121刷。被譽是「台灣第一致富神書」。作者哈福．艾克不是含著金湯匙出生，而是從負債、失敗、住地下室的人生谷底翻身。他證明一件事：真正決定你有沒有錢的，不是投資技巧，而是你潛意識裡的「金錢藍圖」。

一、作者哈福．艾克到底是誰？

哈福．艾克（T. Harv Eker）不是天生有錢人。他年輕時創業連連失敗、負債、三度搬回家住地下室，自認「有潛力卻始終失敗」。真正的轉捩點來自一位富有長者的一句話：



「如果你做得沒有你預期的好，只是因為你還有事情不了解。」



他開始研究「有錢人如何思考」，發現關鍵不在技巧、產業或努力，而在潛意識裡的「金錢藍本」是否被設定為成功。



之後他重新創業：

1.2年半內開出10家健身用品店。

2.公司股份賣給《財星》500大企業。

3.成為連續成功的千萬富翁。

4.創辦「千萬金頭腦密集訓練營」，影響全球數百萬人。



他最大的貢獻不是「賺錢方法」，而是揭露「致富的心理設定」。

二、為什麼要讀《有錢人想得和你不一樣》？

這本書直指一個殘酷真相：如果你的「金錢藍圖」沒有設定為成功，你學再多投資、理財、創業技巧，都不會真正有效。金錢藍圖，就是你潛意識裡，對「我配得上多少錢」的內在設定。像一個財務調溫器，無論你賺多少、懂多少、機會多好，最後都會被拉回這個設定值。很多人上過課、看過書、學過投資、短暫熱血，最後回到原點。原因只有一個：內在思維沒有改變，外在行動撐不久。



這本書幫你做到三件關鍵的事：

1.看見你被制約的金錢信念：童年、家庭、社會對錢的隱形影響。

2.重寫你的「財富檔案」：用有錢人的思維，取代自我挫敗的想法。

3.給你可立刻執行的17條態度與行動：不是空談，而是「怎麼想、怎麼做、怎麼改」。



這不是一本教你「賺快錢」的書，而是教你「成為會持續變有錢的人」。

台灣第一致富神書《有錢人想得和你不一樣》為何能紅20年？作者哈福．艾克揭開致富驚人真相。

三、為什麼2005年出版，20年後仍在熱賣？

因為它談的不是流行方法，而是永不退流行的底層邏輯。



1.金錢世界變了，但人性沒變：科技、工具、投資標的會淘汰，潛意識信念永遠影響結果。



2.它回答所有人卡關的核心問題：「為什麼別人做一樣的事會成功，我卻不行？」



3.它不是要你「相信作者」，而是要你「親自驗證」：哈福．艾克一開始就說：「我說的話你一個字都不要相信，請你親自試。」能留下來的，是被人生驗證過的原則。



4.它結合「內在遊戲＋外在工具」：

A.只學技巧 → 失敗。

B.只談心法 → 空轉。

C.兩者結合 → 人生翻轉。



《有錢人想得和你不一樣》之所以20年不敗，是因為它不是教你怎麼「做有錢的事」，而是教你如何成為一個「想得富有、也活得富有的人」。

「90%的人最需要優先重設的 3 條財富檔案」是金錢藍圖的地基

《有錢人想的和你不一樣》當中財富檔案一共有17個，選金錢藍圖地基的關鍵3個。



第一優先：

財富檔案1：有錢人相信我創造我的人生。

窮人相信人生發生在我身上。

舊藍圖：「事情不是我能控制的。」、有錢人藍圖：「我創造我的人生。」



為什麼這條最先？因為這一條是方向盤。只要你內在還有「環境害我、景氣不好、別人害我」你就會不自覺把力量交出去。行動會變慢、變保守、變被動。沒有「我負責」，後面 16 條都跑不起來。一句每天必念宣言：我為我的財務結果負百分之百的責任。我拿回人生的方向盤。



第二優先：

財富檔案3：有錢人努力讓自己有錢。

窮人一直想著要變有錢。

舊藍圖：「我想變有錢，但如果太辛苦就算了。」、 有錢人藍圖：「我承諾要變有錢。」。



為什麼這條這麼重要？因為「想要」跟「承諾」差一個世界。想要 → 看心情、承諾 → 不論順逆都持續。大多數人卡在：「我很努力啊，但為什麼沒結果？」答案常常是：努力是間歇性的，承諾不是。一句每天必念宣言：我不是試試看，我是走到底。我對財富是長期承諾。



第三優先：

財富檔案6：有錢人欣賞其他的有錢人和成功人士。

窮人討厭有錢人和成功人士。

舊藍圖：「有錢人很貪、很壞、很幸運。」、有錢人藍圖：「我欣賞成功，也向成功學習。」



為什麼這條是隱形殺手？因為你不可能成為你內心排斥的樣子。嘴上說想有錢，內在卻討厭、批判、酸成功者。潛意識會直接說：「那我們不要變成那樣。」一句每天必念宣言：我祝福成功，也正在成為成功的一份子。別人的成功，是我的可能性證明。

台灣第一致富神書《有錢人想得和你不一樣》為何能紅20年？作者哈福．艾克揭開致富驚人真相。

改變金錢藍圖命運就會轉彎 讓你一輩子不再貧窮的開始

當你一再努力，卻始終被同樣的金錢困境拉回原點，問題從來不在世界對你不公平，而在你內在的「金錢藍圖」尚未更新。當你敢把方向盤拿回來，敢對自己說「我走到底」，敢真心欣賞那些走在你前面的人，金錢藍圖就已悄然改寫。改變金錢藍圖，命運就會轉彎。這不是一本讓你一夜致富的書，卻可能是「讓你一輩子不再貧窮的開始。」

台灣第一致富神書《有錢人想得和你不一樣》為何能紅20年？作者哈福．艾克揭開致富驚人真相。

本文撰寫與摘自大塊文化出版之《有錢人想的和你不一樣》

台灣第一致富神書《有錢人想得和你不一樣》為何能紅20年？作者哈福．艾克揭開致富驚人真相。

