台灣第2人！陳念琴擊敗英國選手 WB年終賽女子65公斤級奪下金牌

陳念琴WB年終賽女子65公斤級奪下金牌。圖為先前比賽畫面。（體育署提供）

狂賀！台灣「抗癌女拳王」陳念琴今（20）日於印度大諾伊達舉行的WB盃年終總決賽女子65公斤級決賽中登場，她最終靠著凌厲的攻勢，最終擊敗英國選手波爾曼（Burman Dione），成功為台灣拿下首面金牌。

「抗癌女拳王」陳念琴先前曾在巴黎奧運拿下女子拳擊銅牌，其今天對手是來自英國的波爾曼（Burman Dione），對手身材較為高大，開賽陳念琴發揮速度優勢，讓對手難以捉摸，第一回合結束以4比1領先。

第二回開始，波爾曼試著限制陳念琴，不過仍然無法抵擋其攻勢，次回合結束以4比0領先，第三回合陳念琴掌握節奏，抓到對手出拳的空隙多次給予重擊，以5比0拿下年終賽金牌，而她也是去年黃筱雯後，台灣第2位在年終賽奪金的選手。

更多鏡週刊報導

越級打怪！ 陳念琴國際賽挑戰70公斤級「以賽代訓」摘金了

范姜彥豐曬潛水照近況曝光！ 親吐心聲：拾起碎片面對現實「把肉長回來」

囂張！中國海警船2度襲擾 海巡怒「中、英文廣播」強勢驅離