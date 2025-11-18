台灣第8個PPH合作夥伴 台以簽署2項備忘錄 強化雙邊智慧財產合作交流

台灣與以色列簽署PPH及智慧財產合作2項備忘錄，強化雙邊智慧財產合作與交流。 圖：經濟部智慧財產局提供

[Newtalk新聞] 繼與美國、日本、西班牙、韓國、波蘭、加拿大及法國PPH合作後，台灣第8個PPH合作夥伴出爐，台灣和以色列於17日簽署「專利審查高速公路」（PPH MOTTAINAI）及「台以智慧財產合作」等2項備忘錄（MOU），揭開台灣與以色列在智慧財產合作交流的新篇章。

台以「專利審查高速公路」及台以「智慧財產」合作等2項備忘錄，在經濟部江文若政務次長、以色列經濟產業部貿易執委Roey Fisher、智慧局廖承威局長及以色列專利局Mordechay Sorek局長的見證下，由台灣駐以色列李雅萍大使及駐台北以色列經濟文化辦事處游瑪雅(Maya Yaron)代表在第15屆台以經濟與技術合作會議中簽署。

廣告 廣告

經濟部智慧財產局表示，此次與以色列簽署PPH合作，是繼與美國、日本、西班牙、韓國、波蘭、加拿大及法國PPH合作後，台灣第8個PPH合作夥伴。台以PPH計畫將於明年1月2日開始施行，未來台以兩國可減少對相同發明專利申請案的重複審查，並有效運用彼此的檢索與審查結果，助益台以兩國申請人可早日取得專利。

此次台以兩國也簽署智慧財產合作備忘錄，未來雙方將致力資訊交換、專業人員交流、智慧財產意識推廣等合作議題；藉由以色列在軍事科技、網路安全、醫療、生物技術及人工智慧等各領域之尖端技術，結合台灣的半導體及資通訊優勢，臺以兩國在智慧財產領域可深化合作關係。

智慧局指出，智慧局向來以營造企業更友善的智慧財產保護制度為目標，此次台以PPH及智慧財產合作備忘錄，是雙方務實合作之基礎，可以預見兩國專利申請人可更快取得專利，有利企業之專利布局，更可結合兩國技術優勢，強強聯手，共創產業發展的新動能。

據經濟部統計， 2025年1至10月台以雙邊貿易額達27.2億美元，較去年同期成長38%，以色列是台灣第28大貿易夥伴。在投資方面，截至2025年9月底，雙邊累計投資金額逾2.1億美元，台商赴以主要投資領域為積體電路、電子零組件、光電等高科技產業。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌涉貪風暴擴大 週刊爆凱思國際資金回流黃口袋 金源疑來自中國

中共嗆跨境追捕 北社轟：國民黨噤聲、韓國瑜「吃藥說」戲謔失格，背棄國家尊嚴