台灣米倉田中馬拉松選手之夜三媽祖齊聚田中賜福
今年五月七日白沙屯媽祖駐駕田中鎮公所賜福，時隔半年於今（八日）天大甲鎮瀾宮媽祖、北斗奠安宮媽祖、田中乾德宮媽祖，也同時駐駕田中鎮公所，讓田中鎮民直喊太幸運了，三宮廟媽祖不僅賜福田中鎮民，更庇佑前來參加馬拉松的選手們。
今天下午田中鎮公所在公所前廣場準備供品案桌，公所同仁們齊聚雙手合十齊心恭迎媽祖的到來，並由淑芬鎮長率領公所各科室主管及公所同仁接駕，懷著期盼與感恩的心情恭迎媽祖的蒞臨。
現場接駕的行列與前來朝聖的人潮不絕，一群在田中鎮公所前廣場的民眾正熱情的吶喊著「媽祖、我愛您」，在人潮與聲音的交雜聲中，媽祖正朝著田中鎮公所而前進，隨著人潮的推擠，首先大甲鎮瀾宮媽祖落定於案桌前，現場無不歡聲雷動。
田中鎮長蕭淑芬說，此次大甲鎮瀾宮媽祖駐駕田中公所，內心可以說是無比的激動與感恩，繼今年五月七日白沙屯媽祖駐駕田中公所後，時隔半年在大家虔誠的祈求下，再次迎來大甲鎮瀾宮媽祖的賜福駐駕，這其中所帶給田中鎮公所的是一份激勵，所賜予的是正向的使命與滿滿的動力。
我們知道這是媽祖給我們不變的信念，祈求的是鎮政推動順利、鎮民樂業安康，然而需要繼續不斷推進的則是讓田中越來越進步，越來越好，也希望藉此「媽祖齊聚繞境」活動為田中的鎮民、及來自各地的參賽選手賜福庇佑及加持，透過[跑馬、繞境、聽演唱會、吃平安餐，體驗田中人良善與熱情的一面。
