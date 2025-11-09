台灣米倉田中馬拉松開跑 2.6萬人熱情參與

【記者林玉芬/彰化報導】2025彰化縣馬拉松嘉年華第三場賽事-台灣米倉田中馬拉松9日熱鬧開跑，約1萬7,000名跑者及9000位志工鄉親熱情參與，展現彰化熱情的人情味。



縣長王惠美與中華民國舒康樂活運動協會榮譽理事長張鴻均、台灣米倉田中馬拉松總幹事鄭宗政、鎮長蕭淑芬為賽事鳴槍起跑，彰化田中子弟藝人任賢齊返鄉參與，還有藝人姚元浩、九孔等人，現場氣氛熱烈、加油聲不斷。

王惠美表示，邁入第14年的田中馬拉松，結合運動、觀光與永續，榮獲英國「國際社會價值協會」頒發全球第一張以馬拉松為主題的社會投資報酬率認證，每投入1元，就能創造4.27元的社會價值，展現運動帶動觀光與永續發展的強大能量，透過運動，讓大家獲得更多幸福感。

王惠美指出，田中子弟任賢齊在昨晚「520心田中音樂節」回鄉演出，今天與大家一同開跑，也有許多國際友人共襄盛舉，來自日本長野縣及伊豆馬的代表團等，具有國際交流的意義。

田中鎮長蕭淑芬表示，田中是一個五好的經典小鎮，有好山、好水、好米、好空氣、好長壽，相信每一位跑者都能感受到滿滿的活力與熱情。

縣府表示，田中馬拉松今年賽程分全馬（42公里）、半馬（22公里）與健跑（10公里）三組，從田中鎮公所出發，沿途經過高鐵站區、八堡圳、休閒廊道、織襪園區及田中火車站，讓跑者在揮灑汗水的同時，也能欣賞田園風光。今年更邀請日本長野縣與伊豆馬代表，以及「田中先生、田中小姐」共同參賽，展現國際友誼與地方魅力。

田中馬不只是運動，更是永續的實踐。主辦單位持續推動無紙化報名與電子證書、採用無淋膜紙杯等可分解補給器材、雙鐵接駁與在地食材補給，並持續推行「雲端跑」，跑者只要累積40公里，就能替地球種下一棵樹，落實「運動淨零、生活轉型」的理念。