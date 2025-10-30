台灣米倉田中馬拉松11/8、11/9接力登場 任賢齊率同門師弟妹回鄉開唱
2025台灣米倉田中馬拉松將於11月8日、9日接力登場，今年以「任賢齊率同門師弟妹回鄉開唱 × 全球首例路跑社會效益認證」為主軸，不僅延續熱情與感動，更將這場小鎮馬拉松推向國際舞台。賽前記者會率先公布「520心田中音樂節」卡司陣容，田中之子、亞洲天王任賢齊睽違14年回鄉開唱，宇宙人、鼓鼓呂思緯、白安、小魏魏嘉瑩、Pallas 帕拉斯等人氣卡司接力登台，另特邀請齊哥好友九孔熱情主持共襄盛舉，迎來田中專屬的音樂運動嘉年華。
彰化縣政府表示，剛圓滿落幕的台灣設計展充分展現百種「設計力」在彰化，而在運動領域，田中馬拉松同樣以「永續力」受到國際的肯定。今年榮獲由國際社會價值組織 SVI（Social Value International） 核發的全球首份「以馬拉松為主題」之社會投資報酬率（SROI）國際認證，象徵地方賽事不僅能創造運動與觀光效益，更能以可衡量的方式展現社會價值。這項榮耀讓田中馬正式躍升為具國際影響力的永續運動品牌，成為台灣在全球永續賽事發展的重要里程碑。
同場的賽前記者會上，也迎來「蛋白能量宣傳大使」雷理莎亮相。她開朗地分享，每次參加比賽時，最期待的不只是終點線的那一刻，而是在整個過程中，能和大家一起感受那份熱血與溫暖。而田中馬，就是一場讓人跑進心裡的賽事。今年雖無法下場，仍希望以大使身分推薦這款自己也熱愛的「蛋白能量」能量麵包，為全馬跑者加油打氣。
大會總幹事鄭宗政表示，田中馬今年第四度啟動賽事碳盤查，全面落實碳足跡管理，以行動履行對家鄉土地的永續承諾。他特別感謝所有鄉親志工長期的配合，也感謝永續贊助夥伴，包括富邦金控的Run For Green™計畫、泰山贊助的TW環保完賽水、允強實業對體育教育的支持、在地品牌HillFoot贊助「無襪感」完賽襪、以及亞細亞國際紙業專為大會設計的無淋膜紙杯。賽事亦持續推動雲端跑活動，今年跑滿里程即可線上參與綠色行動：富邦金控將為跑滿40公里的跑者種下一棵樹；同時實體賽結合Volvo、PGO與Moovo公共自行車，打造全方位低碳移動環境，共同實現「運動淨零、生活轉型」的綠色願景。
富邦金控自2020年起贊助田中馬，雙方致力推動賽事邁向綠色永續，今年，富邦再度推出「富邦 Run
For Green™ 全民線上跑」活動，讓民眾不論身處何地都能線上參與，共同為地球減碳。此外，富邦也成立「有志一同」企業志工公益平台，號召150位員工投入本次賽事志工行列，展現企業對運動與永續發展的支持與實踐。
而泰山食品因應企業75周年也擴大參與田中馬拉松盛事，今年贊助大會twist water環保包裝水、八寶粥等多項補給站物資，為跑者消暑補能!今年更首度在賽道內設置「泰山專屬補給站」，讓各位跑者可以免費品嚐到清涼退火的綠豆湯及梧堂仙草茶。此外，更首次鼓勵所有跑者（含雲端跑）「為愛起跑 好事花生」，凡個人跑滿75公里，泰山即捐贈花生仁湯一組（6入）給華山基金會田中愛心天使站，共同傳遞運動熱情與公益精神! 11/9賽事當天，泰山食品於活動主會場攤位也將設置許多互動區，如吉祥物泰吉集氣區等。
除了永續與地方創新，今年田中馬也持續拓展國際交流，與日本長野縣信濃鐵道「田中站」再度攜手，延續姊妹站情誼，並在賽道沿線設置「日式補給站」。首度與「田中先生」合作以「田中先生小姐跑田中馬」企劃吸引多位日本跑者跨海參與，成為社群熱門話題。同時，與日本東伊豆馬拉松、長野縣馬拉松合作提供賽事名額邀約雙方選手參賽體驗，深化兩地馬拉松的友好連結，打造跨國運動交流的新典範。
從跨國交流到小鎮共好共創，從碳盤查到社會影響力，田中馬以「運動×觀光×永續」三軸併進的理念，持續打造屬於台灣的國際賽事典範。2025台灣米倉田中馬拉松，不僅跑出了永續與感動，更跑出了一場讓世界看見台灣、體驗田中精神的馬拉松。
