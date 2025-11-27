台灣粉專嘲諷香港大火像「鬼滅無限城」惹怒全網 道歉7字又被罵翻

香港大埔區宏福苑發生嚴重火警，截至27日晚間8時已釀65人死亡、70人受傷，包含一名消防員，事件引發各界震驚。然而火場照片在社群平台流傳後，竟有台灣Threads粉專在留言區貼出日本動漫《鬼滅之刃》畫面，並嘲諷寫下「無限城？」引爆公憤。

該粉專再度發文道歉卻又引爆網友怒火 。（圖／翻攝自Threads）

該粉專擁有近萬名追蹤者，平時主打翻譯國外趣事分享，這次不當玩笑引來大量香港網友湧入痛批，多名台灣網友也看不下去，直指行為冷血、失格。風波延燒後，該帳號緊急刪文並發出道歉聲明，坦承自己言論白目又丟臉，向香港人致歉，但仍遭持續撻伐。

27日晚間該帳號再度發文道歉，表示理解大家憤怒，也知道一句道歉無法抹去傷害，稱彼此繼續攻擊沒有幫助，希望大家「各退一步」，把關注留給需要幫助的傷者，並以「退一步海闊天空」作結。

此說法卻再度引爆網友怒火，認為其語氣帶有檢討受害者與輿論之嫌，紛紛留言痛批「從頭到尾都是你在搞事」、「消費災難還叫別人退一步」、「根本只在意粉絲數」、「現在是在檢討罵你的人嗎」，甚至有網友表示已檢舉該帳號，風波持續延燒。

