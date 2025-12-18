台灣粉絲要瘋了！ATEEZ VR演唱會台北、高雄連跑27天
〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣男團ATEEZ再次走在時代最前端！ATEEZ首場VR演唱會《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》確定明年1月正式登台，從台北一路唱到高雄，讓ATINY(粉絲名)戴上VR裝置，就能「近到彷彿站在舞台正中央」。
這場VR演唱會直接打破傳統框架，開場就像一部科幻電影，由ATEEZ 8位成員在隱密基地收到神祕訊息，為了尋找「失蹤的 ATINY」，踏上穿越烈焰廢墟、崩塌城市與黑暗之城的冒險旅程，還得躲避神秘勢力追捕。
從第一秒開始，觀眾會被拉進現實與幻想交錯的世界，真正體驗什麼叫「沉浸式追星」。《LIGHT THE WAY》動用 12K超高解析度實景拍攝，搭配AI影像處理與虛幻引擎特效，舞台不再只是舞台，而是整個世界觀。
官方主視覺一公開，ATINY直接暴動；可見成員們站在紅色霓虹光影中，黑色系魅力全開，「LIGHT THE WAY」象徵在混沌世界指引方向的光，不少粉絲形容：「這根本不是看演唱會，是被ATEEZ包圍。」
《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》於2026年1月9日起，在台北京站威秀影城率先登場，連續17天放映，接著移師高雄大遠百威秀影城再跑10天，總共27天密集場次。
官方同步公布超吸引人的觀影特典，直接命中收藏魂：包括：
第一波觀影禮
1/9–1/16(台北)｜1/30–2/3(高雄)
照片卡1張(共16款，含8款極限量雷射版)
紀念票卡1張
第二波觀影禮
1/17–1/25(台北)｜2/4–2/8(高雄)
照片卡1張(共16款，含8款極限量雷射版)
照片卡夾1個
A3海報1張
會員搶先購票：12/18(四)11:00
正式上映：
台北京站威秀｜2026.01.09–01.25
高雄大遠百威秀｜2026.01.30–02.08
片長：約 65 分鐘(含 VR 教學，實際觀影約 45 分鐘)
票價：900元
更多自由時報報導
「冬至」日月雙星交輝！12星座「財福雙收」靠這招
「台灣模式」在宏都拉斯展現強大韌性 外媒：北京「輸的」開端
許允樂疑帶球嫁？李玉璽回應了 婚宴進度曝光
中國「曼哈頓計畫」成功打造EUV原型機 大幅縮短半導體技術差距
其他人也在看
台灣之光！《左撇子女孩》闖進奧斯卡15強 繼李安後再寫歷史
美國影藝學院於臺灣時間今（17）日凌晨正式公告了2026年奧斯卡金像獎國際電影（International Feature Film）15部入圍電影短名單（Shortlist）。台灣導演鄒時擎以其執導的電影《左撇子女孩》（Left-Handed Girl）順利入選。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
GD首爾演唱會台下粉絲「中文喊我愛你」 他霸氣回應：這裡是韓國
韓國天王G-DRAGON（지드래곤，本名권지용，權志龍）的2025世界巡迴演唱會「Übermensch」首爾安可場已接近尾聲。這場集結了全球粉絲的音樂盛會上，除了精彩的舞台表演外，也出現了暖心又有趣的互動插曲。一段在社群媒體上廣為流傳的影片顯示，面對台下熱情的粉絲用中文大喊「我愛你」，GD雖然聽懂了，卻展現了招牌的俏皮魅力，以「霸氣」又不失幽默的回應逗樂了全場。鏡報 ・ 3 天前 ・ 8
新任金馬主席出爐！ 金馬影帝張震接任 幕後原因曝光
【緯來新聞網】金馬執委會今日（17日）公布現任主席李屏賓四年任期將屆，將交棒金馬影帝張震。李屏賓感性緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3
Yahoo十大娛樂事件｜金秀賢金賽綸情感爭議、粿粿婚變范姜彥豐、Lulu漢典爆喜訊全網關注
2025年娛樂消息從情感爭議到閃婚懷孕喜訊，還有追星族最樂見的演唱會大爆發，讓大家的八卦魂停不下來！韓星金秀賢和金賽綸的情感爭議，雙方各執一詞，爭執不休；范姜彥豐和粿粿婚變，爆出王子是介入婚姻的第三者；Lulu、陳漢典驚喜宣布閃婚，嚇壞所有人，卻也引發網友辦案，找出他們相愛的蛛絲馬跡。Yahoo十大娛樂事件還有全台關注的藝人閃兵役案、YouTuber家寧和Andy老師的糾紛、雙喜臨門的劉品言和連晨翔、魏如萱認愛小21歲新男友、韓流來襲韓星接力登台、全智賢新劇爭議、臺北大巨蛋演唱會大爆發等，讓2025年的娛樂圈話題不斷。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前 ・ 1
傳奇港星劉錫明罕現身！聶雲帶「2帥兒亮相」音樂劇
傳奇港星劉錫明罕現身！聶雲帶「2帥兒亮相」音樂劇EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
「LINE TODAY聚光賞」年度10大電影出爐！日本《國寶》奪冠 林柏宏擊敗阿湯哥奪年度電影發光者
「LINE TODAY聚光賞」17日公布2025年度企劃「十大電影榜單」與「年度電影發光者」得主。本次票選由包含柯震東、宋芸樺、范少勳、陳庭妮、温貞菱等在內，共80位電影產業職人與影評人組成的「電影打光團」進行票選，最終結果由日本電影《國寶》奪下年度冠軍，金馬獎最佳劇情片《大濛》則以些微之差居於亞軍，好萊塢大片《F1電影》則排名第三。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 1
TGA 2025遭諷「預告片之夜」！3.5小時典禮頒獎竟只佔17分鐘
剛落幕的 TGA 2025 上雖然帶來了許多新作消息，但其活動主軸卻引起了社群的不滿。因為網友們發現，這場 3 小時 35 分 （直播時間）的年度盛會中，真正用於「頒發獎項」的時間竟然只有短短的 17 分鐘，佔比甚至不到總時長的 10%。懸殊的比例讓不少玩家風次，這場活動似乎已經變質為充滿商業廣告與宣傳片的「預告片之夜」，而非單純為了表彰遊戲開發者貢獻的頒獎典禮。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「左撇子女孩」叩關奧斯卡！ 鄒時擎成台首位入選女導演
台北市 / 綜合報導 2026年奧斯卡金像獎，公布了最佳國際電影15強名單，台灣導演鄒時擎執導的左撇子女孩也順利入圍！這不僅是繼李安、鍾孟宏等名導演之後，再度有台灣電影叩關奧斯卡殿堂，左撇子女孩鄒時擎導演更寫下歷史，成為台灣影史第一位有作品入選奧斯卡金像獎的女導演，相當不容易。而她聽聞喜訊後，也開心表示對團隊而言這是非常重要的時刻，更希望能持續讓世界看見台灣。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
李屏賓4年功成身退！金馬影帝張震接棒金馬主席
李屏賓4年功成身退！金馬影帝張震接棒金馬主席EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 6
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 14 小時前 ・ 52
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 23
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
宣布閃娶大6歲許允樂！李玉璽不藏了 揭爸爸李亞明私下「真實反應」
32歲男星李玉璽跟大6歲、38歲許允樂因為演出舞台劇《婚內失戀》來電，後來雙方大方認愛，趕進度的兩人17日宣布喜訊，證實已經成為夫妻，對此，李玉璽也曝光爸爸李亞明得知婚訊後的反應。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
億元教授斷言台股衝3萬3！揭鴻海「這價位」快逃命 曝台積電eps新真相
台股近期多空交戰，投資人都在問：明年還能衝多高？三立財經台主持人李昕芸特別專訪「億元教授」鄭廳宜，他大膽預測，台股明（2026）年有機會挑戰33000點大關！這並非隨口喊價，鄭教授直接現場拆解台積電（2330）的點數貢獻，精準推算引發市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 25
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了信傳媒 ・ 7 小時前 ・ 217
李玉璽許允樂揭「公園婚紗照」僅靈機一動！ 宣布婚訊再發聲：被愛包圍
許允樂今（2025）年1月與小6歲的李玉璽被爆出戀愛消息後，男方隨即大方認愛，更直接表示以結婚為前提在交往，沒想到12月17日下午兩人突然宣布結婚。消息曝光後，一票粉絲給予祝賀，而李玉璽深夜在Instagram限時動態透露，為了迎接當天的重要時刻，他與許允樂一大早就起床梳妝...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 10
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 224
WBC》瘋搶！東京預賽門票開賣！售票網站陷入擁塞 等候人數高達47萬人
明年3月舉行的第6屆世界棒球經典賽（WBC）東京預賽門票，今天由「Lawson Ticket」進行先行「先到先得」售票，日本時間上午10時正式開賣。由於大量球迷同時湧入，售票網站一度陷入擁塞。開賣30分鐘後，畫面顯示「等候人數達47萬人」。TSNA ・ 1 小時前 ・ 2