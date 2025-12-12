台灣精品咖啡的國際信譽危機！藝伎教父Willem Boot二度警告：歐客佬標示問題非單純疏失

Willem J. Boot於2025年11月23日首次公開發文指控，台灣黑金咖啡與歐客佬未經授權、卻以「Finca Sophia」莊園名義販售咖啡產品。（圖片來源：Willem J. Boot臉書）

撰文＝林玉婷

2025年12月6日，巴拿馬知名咖啡莊園Finca Sophia的莊園主、被視為「藝伎教父」的Willem J. Boot，以莊園名義再度發表正式聲明，直指台灣知名咖啡採購商「黑金咖啡（Black Gold）」與知名連鎖咖啡「歐客佬精品咖啡（Oklao）」在未曾向該莊園或其合作夥伴進行採購的情況下，卻於2023與2025年兩度以「Finca Sophia」名義行銷與販售產品。

廣告 廣告

該聲明措辭強硬，直接駁斥了黑金與歐客佬所謂「行政疏失」的辯解，定調為「不當代表（misrepresentation）」的侵權行為，更直指「這類錯誤挪用已引發巴拿馬咖啡產業、我們的客戶，以及全球高度仰賴Finca Sophia與Panama Geisha（巴拿馬藝伎）產區真實性與信任度的咖啡社群的廣泛關注。我們對此深感憂慮。」更強調「身為巴拿馬精品咖啡協會的長期成員與Panama Geisha品質與誠信的維護者，我們始終認為資訊透明至關重要。因此，我們已循正式管道通報並啟動必要程序，以維護巴拿馬咖啡生產者的聲譽。」

這是Boot繼11月23日於個人社群公開點名黑金咖啡和歐客佬這兩個掌握上游採購到下游銷售的關係企業，在未經授權、卻以「Finca Sophia」名義販售咖啡產品之後，時隔兩週以莊園名義發出的官方正式聲明。

值得注意的是，對台灣咖啡市場而言，這不再是單一品牌的公關危機，而是一場涉及產地名聲、國際貿易信任與消費者保護的系統性警訊。

Willem J. Boot於2025年11月23日公開發文指控：台灣品牌BLACK GOLD與OKLAO未經授權、卻以「Finca Sophia」名義販售從未向我們購買的咖啡產品，既令人心痛，也令人憤怒。（圖片來源：Willem J. Boot臉書貼文截圖，現已關閉公開觀看權限）

2025年12月6日，Willem J. Boot再次以巴拿馬知名咖啡莊園Finca Sophia的名義發出對黑金咖啡和歐客佬的正式警告，表示對於「Finca Sophia」咖啡遭到不當使用名稱與錯誤標示的挪用，已循正式管道通報並啟動必要程序。（圖片來源：Willem J. Boot臉書）

Willem Boot是誰？為何這樁指控具有「國際級」的重量？

要理解這次事件的嚴重性，必須先回到指控者本身的產業地位。

Willem J. Boot並非一般咖啡莊園的莊主。他長期投入高海拔藝伎品種的復育、競賽體系的提升、栽培技術研究與品質培訓，指導過的咖啡項目遍布非洲、中南美洲與亞洲，是全球精品咖啡界長期倚賴的品質專家。他創辦的Boot Coffee Campus是世界各地生豆商、裁判與烘焙師進階訓練的核心基地，他對產地透明度與批次管理的倡議，也深刻影響了精品咖啡產業的治理方式。

而他在巴拿馬主導建立的莊園Finca Sophia，則是巴拿馬藝伎生態系中極具象徵性的存在。該莊園位於近海拔2,000公尺的雲霧森林，將原本用於放牧的土地以再生農業重新打造，專注於綠芽藝伎（Gesha Green Tip）與包括Guayabita、Enigma在內的前瞻品系研究。多年來在Best of Panama（BOP）屢獲桂冠，2020年以washed Gesha拍出史上首見的每磅1,300.50美元紀錄；近年部分自然處理批次更於國際競拍中突破每公斤1萬美元門檻。所產出的lot（批次）每批僅十多公斤，常作為世界賽與國際競賽指定豆釋出，使Finca Sophia成為全球極少數同時具備「高海拔、微量、高價」三項特徵的莊園。

換言之，「Finca Sophia」的標示本身就代表高度稀缺性、溯源透明性與國際品質共識。任何未經實際採購而使用該莊園標示，無論出於疏失或行銷策略，都會直接侵蝕國際精品市場的信任基礎。

黑金咖啡與歐客佬僅承認標示錯誤 堅稱販售產品為真實的巴拿馬藝伎

在Boot於11月23日第一次發出重磅級控訴後，黑金咖啡和歐客佬當日皆發出聲明回應，將問題定調為「名稱誤植」、「行政流程錯置」，歐客佬更強調「本公司所販售的巴拿馬藝伎咖啡，確實均為原產地合法取得，且具備各項證明文件的『原產地巴拿馬藝伎咖啡』」。而黑金咖啡原在11月23日聲明中措辭強烈、指出Boot「指控並非事實且帶有誤導性」，事後卻刪文且於12月5日發文向Boot道歉，黑金咖啡在第二次聲明中已不再否認Boot的說法，但亦未明確解釋2023與2025年兩度誤標的原因。

但梳理整起事件的推進軌跡顯示，爭議並非單純的標籤錯誤。

根據12月6日Boot的第二次聲明指出，「2023年黑金咖啡曾販售並錯誤標示一批Finca Sophia的生豆，事後將其稱為行政疏失。近期在 2025年台灣國際咖啡展（11月14～17日）上，歐客佬再次以『Finca Sophia』名義展示咖啡，並在我們提出要求後才從線上平台移除相關資訊。」聲明表示，黑金咖啡曾就2023年事件向 Willem Boot發表聲明並致歉，但卻未提及Finca Sophia。歐客佬目前則尚未就2025年錯誤標示事件公開承擔責任，也尚未回應Finca Sophia多次要求澄清事實的請求。

歐客佬在咖啡展販售「Finca Sophia藝伎咖啡」一事，有一名實際購買的消費者事後追查批次資料後，發現採收日期與莊園資訊無法對照，向歐客佬客服求證，更出現數次自我矛盾回應。歐客佬最終表示豆子來自Boot的另一個莊園Finca La Cabra，而非Finca Sophia，並陸續下架產品。

Finca La Cabra雖然也是Boot的莊園，但其市場定位、豆種稀缺度與價格，與屬於BOP冠軍常客的Finca Sophia相比有顯著落差。歐客佬的錯誤標示不只是行政疏失，更會造成消費者的認知差異，甚或是定價間的不當所得。

此時，Finca Sophia團隊已正式介入。11月23日第一次公開指控，12月6日第二次聲明進一步指出：「黑金咖啡與歐客佬多次以Finca Sophia名義販售咖啡。兩家公司皆未曾向我們或合作夥伴購買任何生豆。」

產地端直接否認任何採購關係，使企業端的「誤植」論述失去關鍵支撐點。這一層疑點也是精品咖啡最無法被忽視的，因為微批次藝伎的生產量有限、競拍紀錄公開透明，只要資料不吻合，就代表供應鏈內控和標示行為存在重大的不實風險。

批次資料與採收紀錄對不上，是精品咖啡內控中最敏感的警訊

什麼是「lot（批次）」？這個精品咖啡供應鏈中最小、也是最不能被假冒的單位，「lot」不是一般意義的出貨批號，而是用來界定風味、品質與真實產地的最小生產單位。一個lot必須來自同一採收段、同一處理法、同一乾燥批次，並經由獨立杯測評分後，才能在拍賣或採購中以獨立身份出售。尤其是在巴拿馬這類以微批次著稱的高端產區，每個lot的量往往只有10～30公斤。產量極少，使得每一公斤的流向都能清楚追溯。

因此，只要市場上出現「買家名單中並不存在的lot」，就能迅速判定為來源不實。前述消費者在咖啡展購買聲稱為Finca Sophia莊園豆之後，因為售價過於便宜（以現場買一送一的活動來換算，每一克咖啡豆均價台幣4.19元），便以歐客佬提供的資訊「這一批藝伎水洗是Lot.144，採收日期：2025/5/12。」直接向Finca Sophia求證，莊園回覆：「FS14425總共有25公斤，並已出貨售往中國內地。而當時只有中國杭州的『只有瑰夏』公司有售賣這個批次，售價為每公斤人民幣3600元。」也就是說Finca Sophia的咖啡豆售價約等於每公斤台幣16,000元（每克16元），而歐客佬在咖啡展上賣4.19元，等於是原廠價格的4分之1，對於珍稀的莊園豆來說，如同該名消費者所質疑，確實是很不合理的售價。

而從批次號碼來看，乍看「144」的數字相符，但是歐客佬提供的「Lot. 144」批次與莊園實際販售出去的「FS14425」之間的差異在於完整的批次身份完全不符。FS14425是莊園完整記錄在案、已全數售往中國的正式批次，而 Lot144則既不屬於Finca Sophia的命名格式，也無法對應到任何莊園紀錄。這種批次資訊的落差，不是行政疏失，而是典型的「來源不實」。

冒用莊園品牌的後果，不是商譽問題，而是動搖競標制度的根本

黑金與歐客佬對外反覆強調：豆子確實來自「巴拿馬」、行政疏失造成名稱誤植、願意退款或換貨。但Finca Sophia的說法極為明確：從未出售過任何批次給這兩家公司、過往已介入要求下架、2025年事件再度重演。這已經不是資訊理解差異，而是事實基礎完全不同。若未採購卻使用莊園名稱行銷，重點就不再是標示錯誤，而是「是否構成冒名販售」。

此外，精品咖啡的價格結構，仰賴三項基礎：

1、產地透明度

2、批次溯源機制

3、國際競拍的公信力

Finca Sophia已經是被產業認可的品質保證。當市場出現不由該莊園釋出的「Sophia」產品，會直接破壞競標價的參考價值、影響莊園與買家對拍賣制度的信任，更會稀釋莊園品牌的國際文化與品飲認知。

即便黑金和歐客佬聲稱咖啡豆來源「合法」或「來自巴拿馬」，但只要未標示正確來源莊園，卻使用高價知名莊園之名，即構成對市場與產地的雙重誤導。

標示錯誤不是小事：從食安法觀點看產地詐欺

在精品咖啡的國際交易中，莊園名稱是決定價格、品質與消費者期待的核心資訊。而在台灣法規中，這類資訊並非可自由詮釋的商業溝通，而是受到《食品安全衛生管理法》明確規範的義務性標示，食品不得有虛偽或足以引人誤解的標示（第28條），也不得有攙偽或假冒情形（第15條）。若未採購卻以特定莊園名義販售，即便豆子仍來自同一產國，也可能構成「來源標示不實」或「假冒」，主管機關得依法裁罰。

換言之，只要產品標示或銷售說明會使消費者誤以為咖啡來自特定莊園，即便豆子本身確實來自同一產國，也可能構成「來源標示不實」。在台灣過去的食安案例中，最常見的類比是「西雅圖咖啡以羅布斯塔混充阿拉比卡咖啡豆」事件：即使產品仍是咖啡，但品種與標示不符，主管機關仍認定為不實標示並裁罰。本案所涉及的「以其他來源的豆子冒稱 Finca Sophia」本質上相同，皆屬於利用標示造成消費者對商品真實性產生錯誤期待。

特別在精品咖啡市場中，莊園即品質單位，來源即價值本體。Finca Sophia的每一批次皆具高度透明度與極高稀缺性，標示其名稱意味著進入「微量、高價」的國際品質階層。若企業未實際採購該莊園產品，卻以其名義販售，已不只是行政疏忽，而是觸及食安法所定義的「虛偽或引人錯誤之標示」，法律層級與市場層級均可視為「產地詐欺」。

因此，這類標示行為的影響遠超出品牌公關範疇，不僅涉及消費者權益與商品誠信，也可能危及台灣精品咖啡在國際市場多年累積的透明度聲譽。對於以溯源、資訊公開與競標體系為核心的精品咖啡產業而言，標示不實不是技術性錯誤，而是動搖信任制度根基的重大違規。此事件絕不應止於「退款了事」，主管機關應主動介入調查，切莫讓台灣好不容易在國際精品咖啡界建立的專業美譽，毀於廉價的標籤謊言之中。

審稿編輯：童儀展

延伸閱讀

當溯源承諾失靈：從大苑子到歐客佬事件 看永續的信任斷層如何浮現

還繼續凹？西雅圖咖啡做錯的5個決定，成就台灣食品史經典負面教材

咖啡摻假的黑歷史！台灣還曾經出現過樹薯粉炒來的咖啡