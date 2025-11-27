台灣精品獎揭曉龔明鑫親自頒獎金質獎10位得主

經濟部長龔明鑫出席2025年第三十四屆「台灣精品獎」頒獎典禮致詞。

▲經濟部長龔明鑫出席2025年第三十四屆「台灣精品獎」頒獎典禮致詞。

經濟部廿六日下午在臺北表演藝術中心球劇場舉行第三十四屆「台灣精品獎」頒獎典禮，由經濟部長龔明鑫親自揭曉本屆台灣精品獎金、銀質獎得主，共有三十件產品脫穎而出獲獎，再次證明臺灣產業在全球激烈競爭中仍展現強大創新與設計實力。

今年共有一七九家企業、三三六件產品榮獲台灣精品獎殊榮；其中，十件產品勇奪「金質獎」最高榮譽、二十件奪得「銀質獎」。而要獲得此榮耀，產品必須通過來自美國、德國、日本等國際評審的嚴格審核，層層把關才能脫穎而出，堪稱台灣產業界的「創新奧斯卡」。

廣告 廣告

本屆獲獎產品充分展現臺灣產業三大發展趨勢：第一，企業積極導入人工智慧技術，符合政府推動「AI驅動百工百業」的政策方向，透過AI應用深化製造、醫療、生活與休閒等多元場域，加速營運效率與服務創新。其次，永續節能產品比例明顯提升，在全球邁向2050淨零排放目標的潮流下，臺灣企業展現高度行動力與前瞻布局。第三，許多得獎產品突破傳統框架，融合ICT技術、智慧醫療與軟硬整合等跨領域能力，不僅提高產品附加價值，也開拓出具國際競爭力的新興市場商機。

龔部長致詞時表示，創新是企業維持國際競爭力及永續發展的關鍵，「台灣精品獎」每件獲獎產品都凝聚臺灣企業的智慧結晶、創新技術與設計能量，正是政府以AI推動產業轉型的最佳實踐。

龔部長指出，儘管當前全球局勢挑戰重重，經濟部將持續傾聽產業聲音，提供政策及資源支持，與產業界共同打造臺灣成長的下一波動能。

經濟部運用展覽行銷、消費者體驗活動、數位行銷、媒體廣宣等多元推廣策略，持續強化台灣精品的國際辨識度，提升臺灣產業在全球市場的形象與競爭力。同時，透過台灣精品獎選拔，激勵臺灣企業以研發、設計、品質、行銷四大面向追求卓越，實踐「讓世界看見臺灣」的目標。