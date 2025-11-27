台灣精品獎揭曉 龔明鑫：將持續攜手產業打造下一波成長動能

經濟部26日舉行「台灣精品獎」頒獎典禮，30件優秀作品脫穎而出，證明台灣產業在全球激烈競爭中仍展現強大創新與設計實力。

經濟部長龔明鑫致詞時表示，創新是企業維持國際競爭力及永續發展的關鍵，「台灣精品獎」每件獲獎產品都凝聚台灣企業的智慧結晶、創新技術與設計能量，正是政府以AI推動產業轉型的最佳實踐。儘管當前全球局勢挑戰重重，經濟部將持續傾聽產業聲音，提供政策及資源支持，與產業界共同打造台灣成長的下一波動能。

廣告 廣告

外貿協會董事長黃志芳致詞表示，台灣精品獎被譽為「產業界的奧斯卡」，34年來孕育無數隱形冠軍，成為全球供應鏈的重要力量，形成另一座護國神山。他強調，全球是透過高品質的台灣產品認識台灣，未來貿協將以「Team Taiwan」帶領企業前進全球指標展會，擴大國際能見度，協助品牌持續在全球市場發光。

黃志芳補充，科技來自人性，勿忘初衷—我們所做的一切，都是為了讓人類的生活更美好、更有意義；而追求完美是一條永無止境的道路，這正是台灣精品的精神。每件產品都是台灣的故事與驕傲，獲獎只是起點，已受經濟部委託規畫明年度推廣活動，讓世界看見台灣的精彩。

貿協表示，本屆獲獎產品充分展現台灣產業三大發展趨勢：首先，企業積極導入人工智慧技術，符合政府推動「AI驅動百工百業」的政策方向，透過AI應用深化製造、醫療、生活與休閒等多元場域，加速營運效率與服務創新。其次，永續節能產品比例明顯提升，在全球邁向2050淨零排放目標的潮流下，台灣企業展現高度行動力與前瞻布局。第三，許多得獎產品突破傳統框架，融合ICT技術、智慧醫療與軟硬整合等跨領域能力，不僅提高產品附加價值，也開拓出具國際競爭力的新興市場商機。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽

更多風傳媒報導

