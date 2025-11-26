台灣精品獎揭曉！10件金質獎問鼎國際
[NOWnews今日新聞] 經濟部今（26）日舉行「創新奧斯卡」的第34屆台灣精品獎頒獎典禮，本屆台灣精品金、銀質獎得主共30件產品脫穎而出，包括華碩電腦、群聯電子、東元電機等企業都奪下金質獎。
今年共有179家企業、336件產品榮獲台灣精品獎殊榮；其中，10件產品勇奪「金質獎」最高榮譽、20件奪得「銀質獎」，得獎產品必須通過來自美國、德國、日本等國際評審的嚴格審核，層層把關才能脫穎而出。
貿協董事長黃志芳會前受訪表示，評審經過4個月嚴格審查，針對設計、創意、行銷及品質等四個標準，最重要標準。今年入選產品有55%是屬於台灣強項的資通訊產業產品，此外還有很多跨領域的產品獲獎，居家用品、五金、交通設備及建築等，展現我國產業充分朝向AI及智慧製造領域發展。
今年獲獎產品充分展現台灣產業三大發展趨勢：首先，企業積極導入人工智慧技術，透過AI應用深化製造、醫療、生活與休閒等多元場域，加速營運效率與服務創新。其次，永續節能產品比例明顯提升，展現高度行動力與前瞻布局。第三，許多得獎產品突破傳統框架，融合ICT技術、智慧醫療與軟硬整合等跨領域能力。
龔明鑫致詞時表示，創新是企業維持國際競爭力及永續發展的關鍵，「台灣精品獎」每件獲獎產品都凝聚台灣企業的智慧結晶、創新技術與設計能量，正是政府以AI推動產業轉型的最佳實踐。
龔部長也指出，儘管當前全球局勢挑戰重重，經濟部將持續傾聽產業聲音，提供政策及資源支持，與產業界共同打造台灣成長的下一波動能。
經濟部運用展覽行銷、消費者體驗活動、數位行銷、媒體廣宣等多元推廣策略，持續強化台灣精品的國際辨識度，提升台灣產業在全球市場的形象與競爭力。同時，透過台灣精品獎選拔，激勵台灣企業以研發、設計、品質、行銷四大面向追求卓越，實踐「讓世界看見台灣」的目標。
第34屆台灣精品獎得獎名單，請查詢台灣精品網站
