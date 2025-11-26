台灣精品獎揭曉 10件金質獎展現創新實力

（中央社記者曾筠庭台北26日電）素有「創新奧斯卡」之稱的台灣精品獎今天揭曉，由經濟部長龔明鑫親自揭曉金、銀質獎得主。今年共有179家企業、336件產品獲獎，其中10件獲金質獎、20件獲銀質獎，包括華碩電腦、群聯電子、東元電機等企業都奪下最高榮譽金質獎。

第34屆台灣精品獎今天舉行頒獎典禮，經濟部長龔明鑫致詞時表示，創新是企業維持國際競爭力及永續發展的關鍵，「台灣精品獎」每件獲獎產品都凝聚台灣企業的智慧結晶、創新技術與設計能量，正是政府以AI推動產業轉型的最佳實踐。

經濟部指出，今年獲獎產品呈現3大產業趨勢，第1，企業加速導入人工智慧，從製造、醫療到生活應用皆可見AI技術落地，呼應政府推動「AI驅動百工百業」的政策方向。第2，永續與節能產品明顯增加，反映企業積極布局淨零轉型。第3，跨域整合成為亮點，不少產品結合ICT、智慧醫療與軟硬整合技術，展現台灣在高附加價值市場的競爭力。

外貿協會董事長黃志芳表示，今年評審歷時4個月，針對設計、創新、品質、行銷4大面向進行評比，獲獎產品中有55%來自台灣強項的資通訊領域，並有多件跨足居家、五金、交通及建築等領域的作品，展現台灣產業充分朝向AI及智慧製造領域發展。

經濟部表示，運用展覽行銷、消費者體驗活動、數位行銷、媒體廣宣等多元推廣策略，持續強化台灣精品的國際辨識度，提升台灣產業在全球市場的形象與競爭力。同時，透過台灣精品獎選拔，激勵台灣企業以研發、設計、品質、行銷4大面向追求卓越，實踐「讓世界看見台灣」的目標。

今年獲得金質獎企業包括華碩電腦、致茂電子、永光化學、大銀微系統、群聯電子、東元電機、聯合骨科器材、雃博、創茂生技。（編輯：潘羿菁）1141126