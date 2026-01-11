台灣精品茶手搖飲「季緣」台中首店開幕 新品蓮霧系列水果茶上市

【陳揚盛／綜合報導】以精品茶定位聞名的台灣手搖飲品牌季緣（CHI YUAN），宣布將於1月正式進駐台中，開設品牌首間旗艦店，分享季緣獨到「品茶與品味」的生活態度，更以品牌精湛的製茶風味，為中部手搖飲市場注入全新的人文底蘊。這不僅是季緣全台第7家門市，更象徵品牌邁入第8年的里程碑。

台中旗艦店延續宋代美學，將極簡「留白」帶入都市生活，並同步祭出台中限定、以比賽茶規格研發的「比賽級．凍頂烏龍茶」挑戰台中手搖飲市場。1/12更將推出全台季節限定新品「蓮霧系列水果茶」，以原味茶為基底，佐以鮮甜嬌嫩的蓮霧，讓味蕾跟著換新裝，感受春天氣息的清新風味。

有別於一般手搖飲店追求規模與速度，季緣自2018年成立以來，始終堅持以台灣茶葉、新鮮風味水果為原料，從茶葉源頭到烘焙、製茶過程秉持嚴謹的精神，反覆測試不同茶葉與溫度所碰撞出的不同風味。為了提供高品質、純粹風味的茶飲品，季緣專注於展現原味茶的製茶功夫，從茶樹培種、茶葉採摘、烘焙、沖泡等工序來把關品質，媲美 Fine Dining 般用心講究。季緣在空間設計上汲取宋代美學「由繁入簡」的哲思，提供一個可以靜下來喝茶、休憩的人文沙龍空間。落實品牌精神「一季一茶，一緣一會」的主人翁待客之道，以季節特色入茶，珍惜每一次與消費者的相遇。

季緣品牌發展故事牆。業者提供

台中的首家旗艦店，延續季緣一貫美學風格，並融合「留白」與「平衡」的設計核心，捨棄喧譁的視覺干擾，光影在此成為主角，隨著時間在素雅牆面刻劃出流動的詩意，為匆忙的靈魂騰出了呼吸的餘裕。視覺上選用內斂的胡桃木色，與宋瓷般的溫潤質感相互呼應。木質的沉穩與清透的光線交織，構築出一處心靈的換氣站。店內特別規劃「純茶聞香體驗區」，陳列四款精選原葉，邀請消費者在品飲前，先以嗅覺預習山林的氣息。視線轉向牆面，映入眼簾的是「季緣發展故事牆」，以美術館般的策展形式，靜靜訴說品牌自 2018 年起的尋茶初心，在等候的片刻，亦能細細閱讀這段旅程，感受時間醞釀而成的深度。

季緣台中旗艦店獨家限定飲品「比賽級．凍頂烏龍茶」中杯70元大杯85元。業者提供

為了迎接台中旗艦店的落成，季緣深入海拔2000公尺的茶區，選用蘊含高山特有冷冽山氣的烏龍品種，從採收、製程、精製過程皆依循比賽茶標準嚴格製作，釀出台中旗艦店獨家限定飲品「比賽級．凍頂烏龍茶」，採取「七溫層、36小時」的精緻烘焙，透過製茶師對七種不同溫度變化的精準掌控，慢慢將火味轉化為深邃茶韻。茶湯入口醇厚甘潤，層次分明。為確保精品茶葉的最佳風味，建議以「去冰無糖」方式品鑑原始香氣與滋味，並於當天飲用完畢，以確保茶湯不因久放而失去獨特茶韻。

季緣季節限定新品蓮霧系列「蓮霧青韻茶王」(左)，「蓮霧柚香奶蓋」(右)中杯75元大杯90元。業者提供

除了濃厚的茶韻，季緣也擅長捕捉季節的鮮活，將初春當季水果「蓮霧」入茶，推出季節限定新品蓮霧系列「蓮霧青韻茶王」「蓮霧柚香奶蓋」1/12上市。嚴選自台灣紅寶石蓮霧，為了保留果肉飽滿多汁與淡雅甜香，季緣堅持不添加過多修飾，搭配清爽的原味茶增加口感的層次，伴隨撲鼻的果香、茶香入喉，每一口都能感受彷彿咬下新鮮蓮霧般的清爽與甘甜，絕對是嗅覺與味蕾的絕佳饗宴。粉嫩透亮的色澤，預告了春日的來臨，也是農曆新春期間最清爽、解膩的首選。

