台灣精密製造業曼谷參展 智慧創新技術受矚目

（中央社記者李宗憲曼谷19日專電）東南亞最具規模的金屬加工設備展METALEX今天在曼谷登場，台灣有數家精密製造業參展，將透過媒合活動和論壇與各國買主分享智慧製造趨勢，並藉此展現台灣廠商精密製造力，促進台泰合作。

由經濟部國際貿易署（TITA）主辦、精密機械研究發展中心（PMC）與外貿協會共同執行的「TAIWAN SELECT台灣智慧製造」系列活動，自今天起至22日在泰國國際金屬加工設備展（METALEX）登場。活動包括智慧製造論壇與商務媒合，吸引泰國多個產業公協會、買主與媒體關注。

泰國國際金屬加工設備展是東協地區最大的金屬加工設備展。精密機械研究發展中心指出，「TAIWAN SELECT台灣智慧製造」聚焦台灣5家代表性精密機械廠商，包括啟榮機械、建德工業、大光長榮、百德機械和三鋒機器。這5大廠商的創新技術吸引來自東協各國的買主關注，展現台灣精密製造在國際市場的強大競爭力。

另外，泰方今天有5大產業公協會到場支持台灣活動，並期盼深化台灣與泰國產業鏈的連結。泰國電機電子研究院（EEI）、泰國自動化與機器人協會（TARA）、泰國金屬與材料防蝕協會（TCMA）、泰國零組件承包商協會（THAI SUBCON）和泰國工具與模具工業協會（TDIA）的代表皆對台灣智慧製造技術給予高度肯定，多家泰國企業也表示，希望與台灣廠商交流洽談。

精密機械研究發展中心20日將舉辦智慧製造論壇，以「Shaping the Future of Smart Manufacturing」為題，邀請東台精機、力勁機械與大光長榮分享智慧製造趨勢，預計將吸引大量買主與技術專家參與。（編輯：韋樞）1141119