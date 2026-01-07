台灣精釀啤酒賣日本更便宜！金色三麥董事長道歉被罵爆

台灣精釀啤酒品牌金色三麥近日陷入價格爭議風波。事件起因於董事長暨執行長葉冠廷1月4日在社群平台Threads分享自家蜂蜜啤酒進軍日本伊勢丹百貨的消息，並表示「這份驕傲，屬於台灣」。

然而眼尖網友發現，照片中顯示的日本售價為549日圓，換算約新台幣110元，相較台灣售價125元便宜約15元。消息曝光後隨即引發網路炎上，多數網友質疑為何台灣品牌在原產地反而賣得更貴。

面對排山倒海的批評聲浪，葉冠廷1月6日凌晨首度回應，解釋日幣近年相對台幣貶值，加上啤酒出口不用繳台灣酒稅，而在台販售需繳納菸酒稅等相關稅負。他強調不同市場與通路本就有各自定價策略，這是所有國際品牌都會面對的難題。

品牌官方聲明補充說明，2021年日圓兌新台幣為0.25，當時折合約新台幣137元，過去5年日圓累積貶值幅度約23%，造成價格換算後的落差。

然而這番解釋並未平息民眾怒火。網紅Cheap更直接發文質疑，即使扣除台灣菸酒稅，加上跨海運費、倉儲、進口關稅、日本通路代理商等成本，在日本還能賣得比較便宜，簡單說就是吃定台灣人。

葉冠廷當天傍晚再度發文道歉，表示理解大家認為台灣品牌在原產地應該更優惠的想法，承諾未來會重新檢討各市場的定價策略。他強調金色三麥2021年進駐日本伊勢丹百貨，是希望讓更多國際消費者認識來自台灣的釀造品質。

儘管董事長二度道歉，網友反應依舊激烈。有人批評這是割韭菜割到自己人，也有人舉例噶瑪蘭威士忌已打進日本市場許久，卻沒有出現比台灣便宜的現象。更多網友表示將拒買產品，直到台灣價格調降為止。

此次事件凸顯台灣消費者對於本土品牌定價策略的高度關注，也反映出在全球化市場中，品牌如何平衡不同市場定價已成為重要課題。

