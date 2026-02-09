台灣精髓落伍了？他驚見這餐廳週末沒排隊 眾人揭3大致命傷：盤子吃的

生活中心／王文承報導

有網友發現，熱炒店似乎不再像過去那樣一位難求，甚至出現「地段佳卻沒人排隊」的情況，讓他不禁好奇，熱炒店是否真的「退流行了？」（示意圖／資料照）

許多人聚餐、吃飯時，熱炒店向來是不少人的首選。不過，有網友發現，熱炒店似乎不再像過去那樣一位難求，甚至出現「地段佳卻沒人排隊」的情況，讓他不禁好奇，熱炒店是否真的「退流行了？」貼文曝光後，引發網友熱議。

他見這餐廳週末沒排隊 眾人揭3大致命傷

一名網友在網路論壇《PTT》發文指出，自己日前前往台北市中山區一間百貨公司，正值晚餐時段，美食街內人潮洶湧、座位一位難求，於是索性離開百貨公司，到附近尋找其他餐廳。沒想到，他意外發現一間地段相當不錯、外觀看起來也很典型的熱炒店，竟然不用排隊就能直接入座。

原PO表示，該店不僅菜色豐富、環境尚可，餐點與酒類價格也算合理。以他的印象來說，假日晚餐時段的熱炒店往往人滿為患，如今客人卻比想像中少，讓他忍不住發問：「熱炒店是不是已經退流行了？」

貼文曝光後，引起網友熱議，不少人點出熱炒店逐漸失寵的原因，包含價格上漲、環境與用餐體驗等問題。「以前99元一盤、白飯吃到飽，現在隨便一道菜就破200，還不如去環境更好的店」、「邊吃熱炒還要吸二手菸真的不行」、「五樣菜要一千，份量又少，三個人還吃不飽，不如去吃小火鍋或平價牛排」、「百元熱炒越來越少」、「菜色老套、酒只有廉價啤酒，二手菸聞到飽」、「變貴又重口味，很多店菜都死鹹」。

不過，也有網友替熱炒店緩頰，認為這正是台灣獨有的飲食文化，「說菜色落伍真的有點好笑，中菜本來就那些經典，玩來玩去不都一樣」、「一直開發新菜色也是成本」、「熱炒店的氣氛跟文化就是台灣的精髓，希望店家能繼續撐下去，讓年輕一代也願意走進熱炒店」。

