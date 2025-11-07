台灣糕餅茶飲登紐約超市 (圖)

其他人也在看
油價漲 週線連二黑
（中央社紐約7日綜合外電報導）油價今天上漲，但連續第二週收黑，因市場衡量供應過剩前景，以及美國對俄制裁可能對供應造成衝擊。中央社 ・ 10 小時前
苗縣豬肉解禁 攤商抱怨拍賣價高於外縣市自行吸收成本
非洲豬瘟疫情清零，活豬禁運禁宰歷經15天解禁，今（8）日清晨苗栗縣各傳統市場及肉攤，恢復豬肉供應，憋了15天沒有豬肉可以吃，各攤商出現購買人潮，有些肉攤，有不少老顧客預訂，攤架上所剩豬肉不多。但有攤商抱怨，苗栗縣肉品市場昨天豬隻拍賣價格，每公斤平均價格比其他縣市高約20元，只收自行吸收成本，不敢漲價自由時報 ・ 6 小時前
南韓「425計畫」軍事偵察衛星 全數升空
記者潘紀加／綜合報導 南韓《前鋒日報》（The Korea Herald）報導，南韓第5枚軍事偵察衛星於當地時間2日下午2時9分（臺灣時間同日下午1時9分），青年日報 ・ 16 小時前
國家海洋研究院最新調查 國人海洋保護意識提升、行動仍待落實
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 國家海洋研究院自112年起，每年進行全國性電話抽樣調查，平均訪問約2,000名公民。最新結果顯示近九成五的公民認同海洋保護重要性，但實際投入海洋行動者卻不到三成。台灣公民的海洋保護意識已呈現逐年提升的趨勢，顯示政府政策推動卓有成效，但多數仍屬「被動愛海」，因為怕被罰所以不破壞，而非主動出發、以行動愛海。 國家海洋研究...匯流新聞網 ・ 22 小時前
腦傷復健加入中醫 病人擺脫言語及肢體障礙
好醫師新聞網記者朱代東／台東報導 圖：腦傷後的復健若能及時導入中醫，對患者及照顧者都可能會有令人意想不到的效果／台東馬偕醫院提供 台東馬偕在年初中醫科成立之後，好醫師新聞網 ・ 20 小時前
7旬胃癌患者剛出院…竟又「臉歪嘴斜、無法進食」再送醫！全因「靠1物調養」出事
許多民眾認為開刀後身體可能會變得虛弱，因此出院後需要靠「食補」來調養身體，然而「食補」並非適合所有患者。敏盛醫院陳榮堅醫師就分享他遇過的病例，一名70歲胃癌患者術後出院後，卻因出現中風症狀而再被家人送醫，好在經過治療後成功救回一命。結果一問之下，他才知這名患者回家後開始服用朋友介紹的不明草藥「調理」，導致麻痺、口齒不清，甚至一度無法進食。鏡報 ・ 9 小時前
荷蘭選委會宣布中間派葉騰勝選 可望成最年經總理
（中央社海牙7日綜合外電報導）荷蘭國會選舉3日完成計票後，選舉委員會今天正式宣布，葉騰（Rob Jetten）領導的中間派民六六黨（D66）贏得選舉。這位38歲公開出櫃的政治人物，可望成為荷蘭歷來最年輕的總理。中央社 ・ 19 小時前
川普白宮砍減肥藥價 藥廠代表「當場昏倒」台灣諾和諾德：非本公司員工
美國總統川普昨日在白宮辦公室宣布，已和藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）及禮來（Eli Lilly）達成大幅調降減肥藥售價的協議，未料在場一名藥廠高層突然暈倒在地，使記者會一度中斷。外傳昏倒者為諾和諾德全球品牌主管芬德利（Gordon Findlay）。對此，台灣諾和諾德今（7）日發聲明澄清，「該人士並非諾和諾德員工」。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
澎湖區漁會放流海膽（1） (圖)
澎湖區漁會7日邀集漁民、學校與社區人員一同出海，在近海海域放流5000顆馬糞海膽種苗，以實際行動善盡社會企業責任，盼讓漁業資源永續。中央社 ・ 21 小時前
蕭副總統驚喜現身歐洲議會 意料之外的不只外交突破
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾8日專電）「雖不張揚，但是溫柔而堅強。」副總統蕭美琴無預警現身歐洲議會，在IPAC峰會發表專題演說，不只是台灣外交一大突破，也感動與會各國議員。這個出乎意料的「神秘嘉賓」不只對在場各家記者保密，對各國議員也是一樣，讓來自台灣的中央社記者成為被同業「諮詢」的對象。中央社 ・ 8 小時前
別忽視無痛血尿！可能是泌尿上皮癌找上你
67歲的林女士一向健康，卻在近期出現間歇性的無痛血尿。她原本以為只是小問題，至台北慈濟醫院檢查後，竟發現左側輸尿管末端長了一顆五公分的腫瘤，並造成腎水腫情形。確診為輸尿管泌尿上皮癌後，許竣凱醫師先安排化療縮小腫瘤，再利用達文西手術切除腫瘤並重建輸尿管，成功保留腎臟功能，林女士術後追蹤至今，病情控制良好。吸菸與家族史風險高 輸尿管泌尿上皮癌症狀不明顯是危機輸尿管是連接腎臟與膀胱的重要管道，負責將腎臟產生的尿液，順利輸送到膀胱儲存與排出。根據衛生福利部統計，泌尿上皮癌發生率每十萬人中約有40至50例，臨床上，醫師會以尿液檢驗、膀胱鏡、超音波與電腦斷層進行診斷，排除泌尿道感染、輸尿管結石等，會伴隨疼痛的血尿後，就要高度懷疑腫瘤的可能。許竣凱醫師指出，長期吸菸、處於環境汙染及具家族史者都是危險因子。輸尿管泌尿上皮癌症狀並不明顯，常見表現為無痛性血尿，若置之不理，腫瘤可能造成阻塞及腎衰竭、或是逐漸擴散，甚至出現遠端轉移，危及生命。治療方式多元 達文西手術精準切除成為主流泌尿上皮癌的治療方式多元，包括手術治療、化學治療、免疫療法及標靶治療等，醫師會視腫瘤期別、位置及腎功能等病況綜合評估，決定是否需常春月刊 ・ 7 小時前
普發現金及年金改革的虛與實
最近臺灣最受關注的一件事情之一就是普發一萬元的現金，相信有些民眾已經去網路上登記了，可能有些還在等，但是不管怎 […]觀傳媒 ・ 7 小時前
澳洲研發「蜘蛛機器人」3D列印建築物 能在月球「就地取材」直接蓋房
兩家澳洲新創公司攜手合作，推出一款蜘蛛型建築機器人「夏洛特」（Charlotte），可用於3D列印建築，可能徹底改變未來的建築方式。不僅能大幅降低建築成本，也能將碳排放降至最低，甚至達到「負碳排」，未來還能在月球上建造房屋。 夏洛特由鋁、碳纖維與3D列印塑膠組成，六條腿可伸展至5.5公尺，能跨越兩層樓高的牆體，同時列印出建築結構。它採用「壓實土建築法」（bound earth building method），取用工地現場的土壤，經壓縮成型後再編織出包覆膜，取代水泥或磚等高碳排建材。 接著，機器人會將材料一層層堆疊，形成各種設計元素，包括曲線、圓頂、拱門等，突破以往施工限制，讓建築師有更大的創作空間。另一方面，團隊也認為，夏洛特是月球建築的理想選擇，因為結構中有99%的材料能夠就地取材。畢竟無法從地球運送太多東西上去。Yahoo奇摩（國際通） ・ 8 小時前
十月3部「大男主陸劇」接連開播！羅雲熙《水龍吟》陣容華麗，成毅《天地劍心》譜虐戀
十月有三部萬眾矚目的「大男主陸劇」連續開播！先是龔俊主演的《暗河傳》在Netflix上線，緊接著羅雲熙《水龍吟》、成毅《天地劍心》也宣布定檔，十月可以說是神仙打架的月份！究竟這三部大男主陸劇誰最值得開追呢？以下是「十月必追3部大男主陸劇盤點」快一起來看看吧！Beauty美人圈 ・ 8 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 12 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 7 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前