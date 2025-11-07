台灣糕餅茶飲登紐約超市 (圖)

67歲的林女士一向健康，卻在近期出現間歇性的無痛血尿。她原本以為只是小問題，至台北慈濟醫院檢查後，竟發現左側輸尿管末端長了一顆五公分的腫瘤，並造成腎水腫情形。確診為輸尿管泌尿上皮癌後，許竣凱醫師先安排化療縮小腫瘤，再利用達文西手術切除腫瘤並重建輸尿管，成功保留腎臟功能，林女士術後追蹤至今，病情控制良好。吸菸與家族史風險高 輸尿管泌尿上皮癌症狀不明顯是危機輸尿管是連接腎臟與膀胱的重要管道，負責將腎臟產生的尿液，順利輸送到膀胱儲存與排出。根據衛生福利部統計，泌尿上皮癌發生率每十萬人中約有40至50例，臨床上，醫師會以尿液檢驗、膀胱鏡、超音波與電腦斷層進行診斷，排除泌尿道感染、輸尿管結石等，會伴隨疼痛的血尿後，就要高度懷疑腫瘤的可能。許竣凱醫師指出，長期吸菸、處於環境汙染及具家族史者都是危險因子。輸尿管泌尿上皮癌症狀並不明顯，常見表現為無痛性血尿，若置之不理，腫瘤可能造成阻塞及腎衰竭、或是逐漸擴散，甚至出現遠端轉移，危及生命。治療方式多元 達文西手術精準切除成為主流泌尿上皮癌的治療方式多元，包括手術治療、化學治療、免疫療法及標靶治療等，醫師會視腫瘤期別、位置及腎功能等病況綜合評估，決定是否需

常春月刊 ・ 7 小時前