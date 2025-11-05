台灣糖尿病年輕化、癌症成奪命主因！迷思致胰島素使用率偏低

台灣糖尿病拉響 2 大警報！不只 40 歲以下年輕患者激增 25％，增加併發症早發風險，同時惡性腫瘤取代心血管疾病，成為糖友死因之首，且佔比逐年上升，增加疾病負擔，但作為控糖利器的胰島素使用率卻低於國際平均，引起專家擔憂。中華民國糖尿病衛教學會今（5）日公布年鑑，呼籲患者及早納入糖尿病共同照護網，建立正確治療觀念、接受完整藥物治療，以控制糖尿病病情，預防併發症發生。

台灣糖尿病 2 大警報：年輕患者激增 25％、癌症成糖友首位死因

台灣每年新增 18 萬新發個案，遠高於每年 13 萬新生兒數，根據 2020 年統計，台灣糖尿病人口已突破 256 萬人，占六歲以上人口 11.2％，死亡率 2.78％。國家衛生研究院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成表示，目前台灣糖尿病有兩大趨勢，一為 20-39 歲年輕族群因生活型態不佳，導致糖尿病發生率增加 25％，逾 2 成患者在 50 歲前確診，恐提早發生心血管疾病、腎病變、視網膜病變等併發症；國外研究指出，提早 10 年罹患糖尿病，將減壽 3-4 年。

二是惡性腫瘤成為糖尿病患者主要死因、占 24.5％，且比率逐年提升。許志成說明，高胰島素血症及 IGF-1 軸活化會促進細胞增生、慢性發炎、氧化，造成 DNA 損傷、肥胖及脂肪肝（MASLD）共病，增加代謝相關癌症風險，例如糖尿病患者罹患有癌王之稱的胰臟癌發生率為一般人的 6 倍。

早期介入防併發症，胰島素使用率低待加強

中華民國衛教秘書長李淳權表示，糖尿病治療的關鍵在於評估患者年紀、病程、體重、併發症等後，制定個人化治療，及早介入病程，如年輕糖尿病患者可使用具心腎保護效益的 SGLT2 抑制劑與 GLP-1 RA 等新型藥物，在早期階段降低心腎併發風險。

然而，相較於美、加等國家平均胰島素使用率 25%，台灣整體僅 13.02%，李淳權指出，原因在於開始接受胰島素注射治療較晚，例如部分醫師不熟悉如何透過胰島素協助病友控制病情；患者則擔心施打針劑帶來的疼痛、終身施打胰島素的可能、施打後反而造成病情惡化甚至洗腎。

臨床上，胰島素降低血糖的效果直接且持久，對肝腎病無任何毒性，且有利於保護及改善病人β細胞功能。李淳權強調，若口服藥無法穩定血糖，及早使用胰島素可顯著降低併發症發生與死亡率，患者也有機會不再需要施打胰島素。

未來學會將持續針對醫病雙方進行衛教，也呼籲患者加入糖尿病共同照護網，經跨專業團隊的照護及連續血糖監測（CGM）等數位工具，建立正確治療觀念，改善糖化血色素、空腹血脂、眼底檢查或眼底彩色攝影、尿液微量白蛋白檢查率等四大指標。

文／周佩怡、圖／巫俊郡