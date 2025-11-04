台灣糖尿病盛行率10%！控制血糖從飲食、運動與情緒管理開始

本文摘自<常春月刊>512期

在台灣，大約每10位成人中就有1人是糖尿病患者，但許多人仍以為「那是老年人的病」，忽略了血糖正在悄悄改變身體的平衡。每年的11月14日是「世界糖尿病日」，提醒我們——糖與醣，正在重塑現代人的健康樣貌。

全球已有超過五億人受到糖尿病的影響，台灣成人糖尿病盛行率約10%左右，但最令人憂心的是，「早期無症狀」讓許多人錯過最佳治療時機；頻尿、口渴、體重變化等，這些看似平常的小毛病，其實可能就是身體在對你發出的求救信號。

在醫療進步的今天，糖尿病不再是絕對的命運，而是一場需要智慧與紀律的長期對話。除了藥物治療之外，控制血糖更仰賴生活態度的轉變，從餐桌開始，選擇少糖、少油、多蔬果與全穀類的飲食；從每天的生活中擠出時間運動，每週至少150分鐘的中等強度活動，就能讓血糖穩定、心情變好，也能睡得更穩。

更重要的是學會與自己的情緒相處。慢性病的管理，不只是對抗數字的起伏，更是一場心靈的修煉。許多糖友的故事告訴我們：當他們從「被動控制」走向「主動照顧」，血糖穩定的不只是身體，還有生活的重心。

本期專題也特別聚焦「第一型糖尿病」——這是一種好發於兒童與青少年的自體免疫疾病，患者體內的胰島β細胞遭破壞，導致胰島素分泌不足；對這群年輕的戰士而言，血糖管理不只是醫療課題，更是一種成長的勇氣。

或許，我們都該重新認識「血糖」這兩個字，它不只是一個醫學名詞，而是身體健康表現，當你願意停下來關心自己的數字、自己的感受，也許就能在這場與血糖的拉鋸戰中，找回主導權。

期望透過本月專題，成為你重新認識身體、理解血糖的契機。因為每一次測量、每一次選擇，都是愛自己最實際的行動。

