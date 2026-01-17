台灣紅茶英國奪最大獎 百年名店福南梅森將上架
（中央社記者陳韻聿倫敦16日專電）來自苗栗的製茶品牌FormoCha（福爾摩茶）以一款台灣紅茶，在英國茶學院（UKTA）主辦的國際茶品競賽The Leafies奪得最大獎。歷史近320年的英國指標名店「福南梅森」今天告訴中央社，擬於今春上架該款紅茶。
總店位於倫敦精華區比卡迪里廣場（Piccadilly Circus）一帶的福南梅森（Fortnum & Mason）是享譽國際的高級食品雜貨商，常見早上10時開門營業時間還沒到，店門口就有來自英國海內外的顧客守候。不少觀光客專程前來大手筆採購伴手禮、慕名體驗典雅的購物環境，也有在地「內行人」特別來尋找特色商品。
「福南梅森」茶葉採購經理康寧漢（Ottilie Cunningham）同時是The Leafies評審團成員。她今天在頒獎典禮會後接受中央社採訪，評論奪得最大獎「至尊大獎」（Best in Show）的FormoCha台灣紅茶表示，這款紅茶的葉體外觀及線條賞心悅目，茶湯有美好的明亮色澤，鮮明的果香氣味與口感十分宜人。
康寧漢說，「福南梅森」希望銷售這款紅茶，預計今年春季上架，宣傳時將強調這是2025年The Leafies「至尊大獎」得獎作品。
根據歷年得獎名單，這是台灣首次有茶品奪得The Leafies「至尊大獎」，從今年全球超過400件參賽作品脫穎而出。這款紅茶也是長榮航空皇璽桂冠艙用茶。
極講究商品品質的「福南梅森」銷售台灣茶多年。康寧漢說，在英國，台灣烏龍茶名氣響亮，近來市場上也有越來越多專業人士和愛茶人知道台灣紅茶表現不俗。
台灣茶的品項多元；受訪時隨機拋出兩、三句簡單華語的康寧漢透露，她正規劃今春首次走訪台灣，期待與製茶業者和茶農交流。
UKTA於2022年舉辦首屆The Leafies，每一年皆與「福南梅森」合作。The Leafies旨在推廣精緻茶品和品茶文化，歷年得獎名單對餐飲旅宿和零售業者具指標意義。康寧漢不諱言，與UKTA合作舉辦The Leafies有利「福南梅森」在國際間挖掘好茶。
最新一屆The Leafies得獎名單去年10月底公布，今天在「福南梅森」舉行頒獎典禮，現場另提供品飲。台灣有3家業者親自前來倫敦領獎、推廣自家品牌，包括FormoCha負責人張家齊、苗栗「坪林五二」創辦人袁珮蓓，以及桃園「益壽茶園」園主林雨暘。其中，張家齊和林雨暘都是肩負已傳承三代以上的家族事業，也都是製茶師。
林雨暘接受中央社採訪時說，「益壽茶園」出產的茶喝來「非常溫柔」，而好茶是從好的土壤和環境開始，這也是為什麼他堅持自然、無化學污染的產茶和製茶方式。
與林雨暘相同，袁珮蓓也是第一次參加The Leafies即贏得金獎。她告訴中央社，她讓自家栽種的青心大冇「自己從天地找養分」、放任它自然生長，因此喝來有純淨山林揉雜多樣植物的氣味，口感則「乾淨」、回甘。
參賽和獲獎經驗豐富的張家齊則告訴中央社，The Leafies是他目前所見評審意見最詳盡的國際級茶競賽，這有助業者及時修正努力方向、瞭解需精進之處。
張家齊以紅茶奪得「至尊大獎」。他透露，以製茶而言，傳統上以烏龍茶類見長的台灣業者，在製作紅茶方面，其實有難得優勢。
張家齊分析，台灣業者可融入製作烏龍茶的思維和技術，包括焙茶手法，而這將讓紅茶蘊含更細膩、豐富的風味層次，並自然帶出迷人的花香、果香，單獨品飲即是享受，不需加糖或奶。
他說，這樣的紅茶口感較輕盈，容易一杯接一杯，經驗顯示在各項國際賽事相當受歡迎，是台灣業者可善加利用的優勢。
張家齊另分享，台灣業者可多方嘗試藉由茶品精緻化，擴大品茶文化的載體，同時擴大市場成長的基礎。
他舉例，FormoCha推出香檳氣泡茶（非酒精飲料）及茶酒（酒精飲料），並同步推廣茶佐餐，也就是以茶或香檳氣泡茶、茶酒等衍生商品，多元搭配精緻料理、提升會場質感，例如口感較清爽的東方美人茶香檳可作餐前或迎賓酒，紅茶茶香檳則可搭配牛肉等紅肉料理。張家齊強調，茶的表現力可以完全不輸葡萄酒。
The Leafies評審團在給「至尊大獎」台灣紅茶的精簡版評語提到，這款茶若能再多一抹複雜、添一點圓潤，就更能凸顯它的深度。
UKTA講師、評審海克斯（Carri Hecks）則告訴中央社，此次「至尊大獎」競爭激烈，但FormoCha的台灣紅茶最終仍勝出，獲評審團全體共識，「就是這支茶了」，主要是著眼於它的細膩微妙表現、圓潤度、非凡口感，完整度夠高。
儘管評審團綜合意見透露The Leafies的高標準，海克斯說，台灣紅茶是相對新的種類，卻已表現突出、備受矚目。她鼓勵台灣業者勇於嘗試，多參加國際競賽提升能見度。
根據得獎名單，在2025年The Leafies不同競賽項目中，獲金獎或極力推薦獎（Highly Commended）的台灣茶業者包括FormoCha、「益壽茶園」、「坪林五二」、苗栗「八甲茶廠」、苗栗「曾的茶」、南投「王寶山茶」、新北市坪林「老吉茶園」、新竹「河堤上的貓」、台中「冉冉茶事」等。（編輯：陳慧萍）1150117
