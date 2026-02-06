台灣納入美「北約+」軍購待遇 顧立雄列今年交運9大裝備

國防部長顧立雄。資料照片。國防部提供



針對台灣對美軍購運交情形，國防部長顧立雄證實，隨著全球供應鏈產能逐步恢復，美國政府為改善對台軍售效率，修訂武器出口管制法，讓台灣享有與「北約+」成員國同等軍售待遇。他指出，若今年度總預算順利通過，根據今年交運清單，包括陸軍主力M1A2T戰車將可全數解繳，其餘包括海馬士多管火箭系統等都將分批交運。

國防部長顧立雄日前與媒體餐敘時表示，先前受疫情與俄烏戰爭影響，全球供應鏈產能受阻，但目前全球供應鏈產能已逐步恢復，美國政府加速行政程序，目前多數軍售案皆依照節點陸續交運。此外，美國修訂武器出口管制法，讓台灣享有跟「北約+」成員國同等軍售待遇，有助於加速對台軍售行政審查程序。

顧立雄揭露詳細交運清單，並指今年的年度總預算若順利通過，陸軍採購的108輛M1A2T今年可以全數解繳；海馬士多管火箭系統（HIMARS）、魚叉飛彈海岸防衛系統、ALTIS600M無人機、MQ-9B高空無人機、彈簧刀300無人機滯空攻擊彈藥、MS-110偵照莢艙、火山布雷系統及第三代陸區系統等，都會在今年內依排程陸續分批交運。

顧立雄表示，為了持續提升整體軍備量能，國防部透過台美共同研發方式採購新興科技，導入先進技術跟作戰概念，並推動各兵工廠彈藥生產興建或擴建、產能升級，提升關鍵彈藥自主生產及儲備能量，希望可滿足整個提高戰備存量需求及訓耗需求，創造超過4000億產值、9萬名工作機會，兼顧國防需求及促進就業機會。特別條例尚未付委，但國防部已做機密專報，盼獲各界與立委支持。

顧立雄指出，國防部因應中共灰色地帶襲擾及由演轉戰可能性提高，今年提出兩項特別預算，首先是「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性」特別預算，可快速提升國土防衛韌性，雖然遭刪減但已通過；另一項則是「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例，採取「國內自製」與「軍、商購」併行機制，確保儘速獲得可恃戰力，條例中規劃，由國內自製21萬架無人機、無人艇1000餘艘，逐步推動國防自主政策，防杜紅色供應鏈滲入。

在國防自主方面，顧立雄提到，國機國造115年底要生產新式高教機66架，目前交機52架；國艦國造持續推動，新型救難、高效能艦艇、輕型巡防艦、快速布雷艇等建案；潛艦原型艦依序執行逐項測試，在安全條件無虞下推動後續驗證、交裝。

另外，單兵裝備的部分，顧立雄說，T112生產效率提高；新式戰鬥背心去年完成3萬餘組產製，交付部分單位使用，今年預計產製6萬組，於年底前交軍，使官兵獲得更優質作戰及防護裝備。

