台灣納入「北約+」待遇 顧立雄：M1A2T戰車、海馬士今年全數交運

國防部長顧立雄表示，只要今年度國防總預算順利通過，包括陸軍主力M1A2T戰車等多項關鍵裝備，將在今年內完成交運或分批抵台。（資料照／張哲偉攝）



美國調整對台軍售政策，為台灣帶來實質進展。國防部長顧立雄證實，隨著全球供應鏈逐步回穩，美方已修訂武器出口管制法，讓台灣享有與「北約+」成員國同等的軍售待遇，可望大幅加速對台軍售的行政審查程序。他指出，只要今年度國防總預算順利通過，包括陸軍主力M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統等多項關鍵裝備，將在今年內完成交運或分批抵台。

軍售案遭延宕 美國給予「北約+」待遇





顧立雄說明，先前因疫情與俄烏戰爭影響，全球軍工供應鏈一度受阻，導致部分軍售案延宕，但目前產能已逐步恢復，加上美方行政程序加快，多數軍售案皆能依既定節點推進。他特別提到，美國給予台灣「北約+」成員國的待遇，對於縮短行政審查時程具有關鍵助益，有助提升整體交運效率。

國防總預算通過 M1A2T、海馬士將全數交貨





針對外界高度關注的指標性武器裝備進度，顧立雄逐一盤點指出，只要今年度國防總預算獲立法院支持，陸軍採購的一百零八輛「M1A2T戰車」今年可望「全數解繳」；此外，具備強大打擊能力的「海馬士多管火箭系統（HIMARS）」及岸置「魚叉飛彈」系統，也將在今年內陸續分批交付。





在無人機與不對稱戰力方面，顧立雄也揭露詳細交運清單，包括「MQ-9B」高空無人機、美方最新型的「彈簧刀300」滯空攻擊彈藥、「ALTIS 600」無人機，以及「MS-110」偵照莢艙、「火山布雷系統」、「第三代陸區系統」等，皆規畫於今年內依排程分批運抵台灣。

清單中未見F-16V 空軍坦言有難度





顧立雄強調，國防部除透過台美共同研發導入新興科技與作戰概念，也同步推動國內兵工廠彈藥產線的興建與擴建，提升關鍵彈藥的生產與儲備能力，以因應戰備備存量與訓練消耗需求，並期望創造逾4千億元產值與9萬個工作機會，兼顧國防安全與促進國內就業。





不過，這次公布的交運清單中未見F-16V戰機。據空軍參謀長李慶然中將去年在立法院答詢時說法，儘管美國原廠已加開產線並加班生產，仍面臨進度延宕問題；空軍評估，66架F-16V BLK70型戰機要在明年底全數交運，「風險相當高」。（責任編輯：呂品逸）

