台灣紡織業創新與製造受肯定 與APEC經濟體分享經驗
（中央社記者李宗憲曼谷12日專電）紡織產業綜合研究所主辦的「APEC紡織智慧科技應用國際研討會」今天在曼谷登場，來自APEC各經濟體產官與學研代表，一同探討智慧製造、AI分析與數據治理技術如何推動紡織產業邁向數位化與永續發展。
自12日開始，連續舉行2天的「APEC紡織智慧科技應用國際研討會」由經濟部產業技術司指導、紡織所主辦，會議以「數位賦能強化供應鏈韌性，促進亞太夥伴永續共榮」為主題，探討紡織供應鏈的新趨勢和新興技術、智慧技術解決方案等議題。
經濟部技術司簡任技正戴建丞在演講中指出，台灣以智慧科技為核心，推動製造流程數據化與自動化，透過AI分析與跨系統整合，提升供應鏈透明度與應變能力。他也分享自動化染整、智慧織布與AI檢測平台等成果，顯示台灣在智慧製造與永續發展方面已具國際示範效應。
戴建丞告訴中央社，紡織業長期為台灣主力產業，自1950年代起持續成長，並於2000年代積極發展機能性紡織品。
他說：「台灣廠商早期即布局全球市場，並導入數位化及自動化設備，利用AI與資訊系統管理跨國供應鏈，累積了豐富經驗，而這些技術和管理模式是泰國業者特別感興趣的重點。」
戴建丞指出，台灣紡織業在原物料、加工技術及編制創新方面也有深厚實力，AI技術的導入更進一步提升產品性能，對泰國業者具有參考價值。
他補充說，此次研討會將深化台泰紡織業合作，也是推動智慧製造與區域技術分享的重要平台，為雙方未來在AI應用與產業升級提供交流契機。
紡織所表示，台灣受APEC邀請主辦此次會議，展現台灣在全球紡織產業長期累積的創新與製造實力，並指出「台灣具備完整供應體系與靈活產業鏈，能快速回應市場需求，以高品質與技術創新贏得國際品牌信任」。
紡織所強調，此次研討會選在泰國舉辦，除呼應東南亞在全球紡織供應鏈中的關鍵地位，也象徵台灣多年深耕區域合作的成果。泰國是台灣紡織設備業最早的海外布局據點，基礎深厚，並以此為中心輻射越南、印尼至中亞與南亞市場。
「台灣團隊長期投入資訊服務與自動化整合，在泰國已具成果，並與泰國紡織研究院（THTI）建立緊密合作，推動區域供應鏈升級與技術共享，強化亞太產業鏈的整體韌性。」
紡織所也將在研討會中安排實地參訪與案例展示，呈現染整與化驗場域的數位節能成果，並邀請女性與青年專家共同參與，體現APEC倡議的多元與包容精神。
紡織所表示，台灣持續以政府、法人與產業協作的「台灣Team」模式推動智慧製造與永續發展，透過示範與跨國合作，協助APEC夥伴建立低碳、透明且高效率的產業生態系。此次會議不僅展現台灣在紡織數位轉型與永續發展的能量，也彰顯台灣在亞太產業鏈推動智慧科技應用與促進區域共榮的關鍵角色。（編輯：韋樞）1141112
