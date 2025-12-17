台灣細胞治療技術展現新希望 跨國癌症患者肯定臨床成果

根據2024年衛福部統計處十大死因統計，惡性腫瘤已連續43年位居國人死因之首，其中肺癌更是男、女性之「第一大癌症死因」。傳統的化學治療往往帶給病人許多副作用，許多病人在治療期間身受其苦。然而，近年治療方式進步，不再只有化療、電療、標靶治療等，以目前的癌症治療來說，免疫療法與免疫細胞療法，亦可以為「抗癌」帶來選擇希望。

衛生福利部雙和醫院有位來自香港的男性病患（50歲）。他於2024年在香港被診斷出罹患第四期肺癌，歷經多次傳統化療與標靶治療後，為尋求新的治療機會，他評估後決定來台灣進行自體免疫細胞治療(DC-CIK)。經過半年整合療程後，最新影像檢查顯示病情穩定，疼痛症狀明顯獲得緩解，體能與生活品質大幅提升。

廣告 廣告

這位香港患者也在接受治療後分享：「來台之前，我的體力幾乎耗盡，每天深受疼痛所苦，吃一堆止痛藥但是仍然無法緩解我的疼痛，日常生活都非常困難。接受治療後，我的精神和體力恢復不少，感謝台灣醫療團隊的專業與用心。」

雙和醫院細胞治療暨基因檢測中心主任莊博雅醫師表示，DC-CIK免疫細胞治療透過抽取患者自體血液，分離出樹突細胞（DC）與細胞激素誘導殺手細胞（CIK），在無菌實驗室中進行培養與活化後，再回輸至患者體內，以強化免疫系統辨識並攻擊癌細胞的能力。此治療模式屬於個人化精準醫療的一環，目前已獲衛生主管機關核准用於輔助性癌症治療。

↑圖說：病人接受自體免疫細胞治療(DC-CIK)後，從治療前後影像資料對比(紅圈處)，可發現癌細胞減少許多，顯示病情穩定。（圖片來源：衛生福利部雙和醫院提供）

莊主任指出：「對於部分晚期癌症患者，DC-CIK治療雖非取代性療法，但能與傳統治療（如化療、標靶或放療）相輔相成，有助提升免疫功能與整體生活品質。我們觀察到，許多接受治療的患者在臨床上都有生活品質改善與病情穩定的情況，顯示免疫細胞療法的潛力與價值。」

台灣再生醫學與細胞治療領域的技術及臨床應用不輸國際水準。院方強調，DC-CIK屬於個人化免疫治療，目前應由專業醫師根據個別病況評估後執行。患者若有意了解相關療程，應選擇具合法細胞治療許可之醫療機構，確保治療安全與品質。

更多品觀點報導

醫界齊聲支持衛福部醫美政策 輔導認證專業訓練獲肯定

一直嗆咳、沙啞竟是肺癌！醫揭胃食道逆流藏致命警訊

