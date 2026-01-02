台灣終於有自己的作家節！本土文學如何走向新頁？【獨立特派員】

國際外譯傳捷報跨界改編賦新機

近年來，台灣文學在國際舞台表現卓越。小說家吳明益的《單車失竊記》入圍布克國際獎，去年小說家楊雙子更憑藉《台灣漫遊錄》奪下美國國家圖書獎翻譯文學獎，成為台灣第一人。

為了延續這股文學動能，國立台灣文學館館長陳瑩芳積極籌備首屆「台灣作家節」，希望透過多元的跨域展演，將文字轉化為立體感官體驗，為台灣文學打造全新的國際交流平台。

在首屆作家節中，跨界改編成為一大亮點。嘉義阮劇團在台北「文學糧倉」推出改編自小說家陳思宏同名作品的《樓上的好人》。導演陳履歡分享，創作過程中雖然原本不常閱讀小說，但為了作品深入研究原著，並在排練時與團隊逐頁討論角色動機。

陳履歡致力於撕開文字底層，引導觀眾看見故事背後更深層的情感與氛圍。對此，陳思宏抱持開放態度，他認為創作者應享有絕對的自由，透過跨領域的美學碰撞，藝術家們往往能精準重現他腦海中的畫面，讓他深受感動。

文學糧倉轉化為孵育創作者的基地，透過多元展示與跨域連結，呈現台灣文學豐富的主體性。（圖／獨立特派員）

沉浸劇場擬立體多元形式見未來

除了傳統劇場，作家節也嘗試沈浸式的環境劇場。《悲情夢》導演重田誠治改編視覺藝術家倪瑞宏的作品，將文學作品轉化為立體空間。重田誠治認為，閱讀與聽覺、體感的感受全然不同，他投入大量精力讓文學走入大眾生活，透過互動讓觀眾不再只是旁觀者。

對於這種新型態的文學呈現方式，陳瑩芳指出，跨域活動正是文學「未來性」的體現。他認為台灣文學的外譯工作早在1950年代就已展開，經過數十年的累積，現在是整合網絡、建立主體性並向世界發聲的關鍵時刻。透過劇場表演、數位裝置與音樂即興，文學得以打破僵化的界線，展現出形式與內容的多元性，讓更多年輕世代對文學產業產生興趣與希望。

藝術團隊透過劇場展演將文學立體化，帶領觀眾在沈浸式氛圍中，深刻共感作品底層情感。（圖／獨立特派員）

酒吧長談促交流地緣政治成契機

為了打破正式座談的嚴肅感，台灣作家節策展人鴻鴻借鏡國外文學節的經驗，設計了「酒吧長談」活動。鴻鴻觀察到，許多深刻的交流往往發生在正式活動後的微醺時刻，因此他將文學糧倉轉化為社交空間，讓各國作家與譯者在輕鬆氛圍下開聊。例如捷克「國際閱讀月」策展人便受邀分享，去年台灣首次作為該節慶的主題國，邀請了31位台灣作家巡迴捷克與斯洛伐克，展現出台灣文學的高度熱度。

國家文化藝術基金會董事長向陽分析，台灣文學能被國際看見，關鍵在於優秀的翻譯工作，以及當前複雜的地緣政治局勢。由於國際社會高度關注台灣的前途與現狀，文學作品成為外國讀者了解台灣社會最深刻的窗口。

向陽強調，節慶活動不僅代表政府對文學的重視，更具備將台灣創作者推向國際舞台的重要推廣作用。

小說家陳思宏於「酒吧長談」與各國作家交流，以輕鬆氛圍打破嚴肅座談的界線，促進對話。（圖／獨立特派員）

穩定體制助延續創作補助非乞討

儘管文化節慶熱鬧非凡，鴻鴻亦指出台灣文學發展的結構性問題。他舉例，過去如台北文學季等活動，常因採一年一標的政府採購法限制，導致承包單位缺乏延續性，難以與國外文學團體建立長期且穩定的對等合作關係。如今由國立台灣文學館以國家級機構的高度統籌辦理，更能發揮戰略高度，建立具備國際公信力的長期網絡。

在在地創作環境方面，詩人林宇軒則從第一線創作者的角度，反思創作補助的社會觀感。他認為寫作在當代已逐漸從職業轉型為一種持續追求的「志業」，而公部門的獎補助計畫是支持具規模創作的重要資源。

林宇軒強調，藝文補助常被外界汙名化為「要飯」，但實際上每一項補助都須經過嚴謹的寫作計畫審查與可行性評估，這並非施捨，而是協助創作者完成其長期書寫工程的必要支持。

文化預算提量能政府扶植築底蘊

針對文化資源分配，文化部部長李遠回應，台灣文化預算約占總預算的1%，雖然面臨審減壓力，但整體經費已從早年的200億提升至300億規模。他強調政府正努力透過文策院及國發基金與各部會合作，將資源精準投放於文創產業扶植上。

陳思宏亦以自身旅居德國的經驗佐證，文化補助並非台灣特有，國際間各國政府皆會透過政策支持本國藝文工作者，特別是外譯補助機制，能有效降低國際出版社的投資風險，是讓台灣作品成功進入美國等主流市場的隱形推手。

鴻鴻最後比喻，台灣文學不能完全交由自由市場決定，因為在不穩定的環境中，政府的力量如同颱風天為幼樹架起的支架，必須適度介入扶植。

首屆作家節以陳思宏、吳明益、零雨三位國際級作家為焦點，不僅體現政策扶植的成效，更強調了「自由」是創作不可或缺的土壤。如何讓這類文學節慶轉化為長期的文化養分，而非曇花一現的大型集會，將是台灣文學持續走向世界的下一個課題。