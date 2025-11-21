台灣終於鬆綁福島食品！15年大翻轉 五縣食品今起無需證明照輸台

衛福部食藥署。（示意圖／報系資料照）

我國針對日本福島等五縣市食品進口的特別管制措施，自今（21）日起全面解除。衛福部食品藥物管理署傍晚正式公告，自即日起，取消針對福島、茨城、櫪木、群馬與千葉等五縣食品輸台所需的產地證明與輻射檢測證明（俗稱「雙證」），並同步停止全面逐批查驗。此舉代表五縣食品將回歸一般進口商品管理機制，比照其他國家地區，依風險分級實施邊境抽驗。

衛福部食藥署於11月21日傍晚正式公告廢止福島五縣食品進口限制措施，回歸常態管理。（圖／衛福部食藥署提供）

食藥署表示，此項政策調整是根據最新的風險評估與國際監管資訊做出的決定。根據國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）公開資料顯示，日本政府在食品安全監測與管制上已建立有效機制，並依據監測結果滾動式更新國內規範，能確保供應鏈安全。

事實上，食藥署早在今年8月即發布預告，擬廢除日本五縣食品的特殊輸入規定。由於預告期間並未收到任何反對意見，因此確定於11月21日正式實施調整，將五縣食品納入常態性源頭管理與邊境檢驗機制。

台灣自2011年起針對日本食品執行27萬批次輻射檢測，至今未出現不合格紀錄。（圖／衛福部食藥署提供）

根據食藥署統計，自2011年福島核災後，我國已針對日本進口食品執行27萬餘批次的邊境輻射檢驗，截至目前為止，未曾出現任何不合格紀錄。風險評估也指出，國人透過日本食品接觸的額外輻射暴露風險為「可忽略」等級，顯示整體風險極低。

回顧政策演變，台灣自福島核災發生後，立即禁止福島及鄰近四縣食品輸入。直到2022年，政府首度放寬，允許五縣食品「有條件輸入」，前提為提供產地證明與輻射檢測結果。2024年9月，再進一步開放除高風險品項外的農產品輸台，並維持逐批查驗。如今則全面取消特殊條件，僅禁止日本當地已列為「不得流通」的品項輸入。

食藥署強調，本次政策調整是在保障國人食安、以科學證據為原則的前提下完成，未來將持續監測風險狀況並適時滾動調整。目前全球仍對日本食品採取額外限制的國家僅剩中國（含香港與澳門）、韓國及俄羅斯。

根據國際原子能總署資訊，日本已建立食品供應鏈輻射監測機制，並滾動更新管制措施。（圖／衛福部食藥署提供）

