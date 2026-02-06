台灣結盟中東歐抗威權 吳志中大讚「波蘭、捷克是戰略夥伴」

即時中心／張英傑報導

外交部政務次長吳志中日前接受「波蘭廣播電台」（Polskie Radio）專訪，他指出，俄羅斯入侵烏克蘭與中國加劇軍事恫嚇，凸顯威權國家正挑戰既有國際秩序，也使台海安全成為全球關注焦點；面對灰色地帶威脅，台灣持續強化國防嚇阻、深化外交布局，與理念相近國家攜手維護和平穩定；特別是台灣與中東歐國家務實合作，吳志中以「戰略夥伴」一詞大讚波蘭與捷克！

















吳志中：威權國家挑戰國際秩序 台灣以「不是今天」嚇阻守台海和平

吳志中表示，俄羅斯入侵烏克蘭及中國持續推進軍事現代化，均顯示威權國家正試圖改變既有國際秩序；同時中國對台軍事恫嚇與「灰色地帶」施壓，已對區域安全構成實質威脅。

接著，吳志中指出，台灣採取「不是今天」（Not Today Policy）的嚇阻策略，是透過提升國防預算並爭取國際支持，使中國領導人清楚認知攻台將付出高昂代價。他並指出，美、德、法等理念相近國家軍艦穿越台灣海峽，具體展現對台海和平穩定的支持，充分彰顯台灣海峽作為國際水域的地位。

同時，吳志中強調，確保台海和平穩定，除強化國防與防衛韌性外，外交上亦須破除中國將台灣描繪為其「內政問題」的錯誤敘事，並向國際社會清楚傳達台灣與各國對等互動的事實。

吳志中：台海安全牽動全球民主 打造非紅供應鏈嚇阻威權

他指出，台灣雖非聯合國會員，也受到外交承認的限制，但台灣具備成熟民主治理、穩健經濟與堅實國防，並透過全球駐外機構的務實運作，以及在半導體與人工智慧領域的關鍵地位，持續拓展與各國互惠合作。

吳志中表示，台海安全不僅是區域議題，更攸關全球民主體系、自由航行與供應鏈穩定。台灣將持續深化與美國、日本及歐洲等民主國家的雙邊與多邊合作，並與理念相近夥伴攜手打造「非紅供應鏈」，確保民主國家的經濟安全與科技自主。

談及台灣與中東歐國家關係，吳志中以「戰略夥伴」形容波蘭與捷克，指出雙方在面對威權威脅時立場高度一致。台灣透過與中東歐國家深化務實合作，不僅拓展外交空間，也與夥伴共同提供烏克蘭人道援助，展現民主陣營團結對抗威權擴張的決心。

最後，他表示，俄烏戰爭提醒台灣必須強化社會韌性與不對稱戰力，台灣正借鏡烏克蘭經驗，發展無人機等關鍵能力，並運用晶片製造優勢，打造可信的嚇阻力量。針對外界關注台灣零組件流入俄羅斯軍用體系問題，他重申，台灣與歐美制裁立場一致，而且已嚴格執法，並呼籲透過與烏克蘭的資訊交換機制，防堵管制漏洞。

