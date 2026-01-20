台灣經典賽集訓2強投！古林睿煬、孫易磊春訓一軍出發

古林睿煬、孫易磊。（圖／中職提供）





日本職棒北海道日本火腿鬥士隊於今日（20日）正式公布2026年春訓名單。根據日媒《Sponichi Annex》報導，台灣旅日雙強古林睿煬與孫易磊均獲得教練團肯定，確定將從一軍出發，並隨隊前往沖繩名護參與第一階段訓練。

火腿一軍春訓陣容底定！23投包含兩台灣戰力

日本火腿將於2月1日正式展開春訓，訓練基地依據軍別劃分，一軍安排在沖繩縣名護市進行，二軍則在國頭村展開訓練。

根據官方公布的一軍成員分布，包含投手23人、捕手6人、內野手7人及外野手6人，總計42名球員入選。目前古林睿煬與孫易磊兩位台灣強投均被分配在名護的一軍陣營，展現出球團對其即戰力與發展性的高度期待。

古林睿煬、孫易磊力拚開季一軍名額

目前正在台灣高雄備戰經典賽的古林睿煬與潛力投手孫易磊，在此次春訓能從一軍出發，對於爭取開季名單具有重要指標意義。

廣告 廣告

兩人將於2月1日起與火腿隊友共同投入高強度訓練，並透過後續的練習賽與自辦熱身賽，爭取在新球季進入正式先發或後援輪值。

日本火腿強化投手戰力布局！全隊分兩地進行最後備戰

隨著春訓名單揭曉，日本火腿隊也進入新賽季的最後準備階段。在一軍23名投手的激烈競爭中，兩位台灣選手的表現將成為國內外球迷關注的焦點。全隊將透過名護與國頭兩地的分區訓練，全面提升選手狀態，以迎接即將到來的2026年職棒賽季。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

WBC／經典賽若入選將寫史上紀錄 陳冠宇：集訓全力以赴

WBC／南韓痛失大將！金河成離奇受傷動刀 確定無緣經典賽

WBC／一度婉拒打經典賽！陳冠宇延後報到原因曝光

