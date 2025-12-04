台灣經典電影瑞士放映 王小棣座談觀眾反應熱烈

（中央社記者郭芳君蘇黎世4日專電）瑞士電影資料館（Cinémathèque suisse）自11月至12月底推出「台灣新浪潮」（Les Nouvelles Vagues taïwanaises）單元，策劃21部經典作品、48場放映，回顧台灣電影1980至2000年間的創新與發展。導演王小棣受邀12月2日赴瑞士參與座談與大師班交流活動，現場觀眾反應熱烈。

「魔法阿媽」2日特映會座無虛席，策展人韋路爾（Loïc Valceschini）說，此次片單除了有導演侯孝賢、蔡明亮、楊德昌的作品外，也向觀眾介紹女性導演王小棣及其所執導的動畫長片，展現台灣電影另一面。

王小棣分享，片中阿媽角色原型來自製片人母親，語言特質搭配已故演員文英。她指出，戰後物資匱乏，台灣女性因肩負家庭重擔而展現節儉、刻苦耐勞特質。片中的阿媽設定為道士角色，既呈現當時女性被視為迷信、堅持信仰的形象，也凸顯了其堅毅性格。

有觀眾注意到片中祖孫在國語與台語間的轉換，並探討對敘事與角色塑造的影響。王小棣表示，台灣家庭中祖孫常語言交錯，但透過愛與情感仍能深刻交流。尤其老一輩平時不說國語，卻在與孫輩互動時常不自覺使用。

駐日內瓦辦事處處長李冠德致詞指出，台灣是多元包容的民主社會，成果來自世代努力。王小棣的影視創作見證台灣社會與文化發展，是影視產業的重要先驅，啟發眾多創作者，並期待「魔法阿媽」續集於明年上映。

駐法國台灣文化中心主任胡晴舫表示，王小棣持續創作40年，長期關注社會議題，並致力於人才培育。當年與漫畫家麥人杰、配樂家史擷詠、編劇黃黎明共同創作「魔法阿媽」，成為台灣動畫史經典。

瑞士電影資料館成立於1948年，是國家級電影及視聽資料保存機構，被「國際電影資料館聯合會」（Fédération internationale des archives du film）譽為全球十大電影資料館之一，收藏逾75萬卷膠捲，每年舉辦千場放映，是歐洲規模最大的影像文化機構之一。（編輯：張芷瑄）1141204