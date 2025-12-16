台灣經歷過「台美斷交」的大風大浪！溫紳呼籲賴清德「這件事」！

論壇中心／綜合報導

為因應藍白推出的爭議法案，行政院長卓榮泰昨（15）日召開記者會宣布不副署立法院11月14日三讀的財劃法，而總統賴清德晚間也發布錄影談話表示，國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。面對行政權祭出強硬手段來反制立法院，資深媒體人溫紳在《頭家來開講》節目上也呼籲賴清德，「要破釜沉舟」！

溫紳表示，今天是台美斷交47年，在1978年的12月16日半夜2點多，末代駐台的大使安克志求見蔣經國，告知早上9點台美要斷交，準備要跟中共建交，所以台灣已經死過一次，台美斷交這個大風大浪都經歷過了，不過現在美國跟台灣的關係卻是越來越緊密，「希望賴清德要掌握這次機會，大破才能夠大立，要破釜沉舟」！

賴清德先是遇到立法院院長韓國瑜缺席國政茶敘，接著行政權只能祭鐵腕反制，晚上總統在發表深夜談話，溫紳認為時機點都抓得很好，「靠說的已經沒用就要做」，不過這場憲政僵局也將考驗賴清德的應變處理能力。

