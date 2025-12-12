台灣經濟亮眼！第3季成長率飆7.64％ 全年有望突破6％大關

圖／TVBS

旅展購物潮與餐飲業者積極應對，顯示台灣內需消費市場正在復甦。飯店業者推出限量折扣，餐飲店家則維持價格並創新菜單吸引顧客，盼藉由年底節慶與普發一萬元政策帶動消費。根據台經院預估，台灣今年經濟成長率可達5.94%，主要受惠於AI需求帶動出口暢旺，第3季經濟成長率更達7.64%。然而專家預測2026年全球經濟成長將趨緩，台灣經濟成長率可能降至2.6%，但民間消費成長率有望增加。

AI需求強勁帶動，外銷拉抬國內經濟高成長。圖／TVBS

飯店集團副總經理薛志民表示，業者將餐飲住宿費用降低10%到30%，並提供更多優惠服務。他坦言今年國旅經營困難，但隨著年底節慶增多及政府普發一萬元政策，有望提升內需消費市場復甦。薛志民認為，普發一萬元是促進國內旅遊和經濟發展的好機會，預期明年農曆新年的買氣和旅遊表現將優於過去。

廣告 廣告

餐飲業者也積極調整策略因應市場變化。餐飲業者江建福推出特色披薩吸引顧客，如煙火披薩上擺滿24隻一級白蝦。開業11年的他撐過疫情，靠新鮮食材和獨特口味留住老顧客並開拓新客群。儘管近年原物料上漲，江建福仍堅持兩年不漲價。他指出，目前薪資漲幅不及物價上漲幅度，導致民眾在餐飲消費方面更加謹慎。江建福表示，雖然內需消費市場沒有太大波動，但他看準普發一萬元的助攻，預期短期內會有報復性消費，長期則仍偏弱。

從經濟數據來看，台灣表現亮眼。台經院預估今年經濟成長率可達5.94%，第3季經濟成長率更高達7.64%，主要受惠於AI需求帶動出口暢旺，國外淨需求對國內經濟成長貢獻達7.21個百分點。中央大學經濟系教授邱俊榮表示，這主要歸功於ICT產業，特別是半導體晶片和AI伺服器的出口表現遠超預期。原本認為拉貨潮已過，但AI需求強勁使第三季表現超出預期，因此上修經濟成長數字。

國際機構示警，全球經濟明年恐呈放緩趨勢。圖／AI生成

展望未來，國際機構普遍預期2026年全球成長將比2025年趨緩，貿易減速最為明顯。台經院預測2026年台灣經濟成長率將減少3.34個百分點，來到2.6%，但民間消費成長率將比2025年增加1.06個百分點，達2.00%。邱俊榮分析，許多原預計明年才落實的出口訂單，如AI相關產品，實際上今年就已落實。他認為，在今年可能突破6%的高基期下，明年若能達到2.3%的成長率已屬不錯。邱俊榮強調，在全球經濟不明朗的情況下，政府刺激消費政策需有完整配套，才能真正挹注國內消費市場。

更多 TVBS 報導

外食費年年飆升！上班族每日餐費269元 業者曝「這食材」漲最兇

美媒：Meta將改買Google晶片 輝達10%營收恐蒸發

缺豬肉！ 排骨飯業者改賣雞 燒肉飯「捧30萬現鈔」調貨

非洲豬瘟襲台！好市多首發「每卡限購一盒」防搶購

