台灣經濟亮眼！CNN點隱憂：未必全民受惠

▲台積電。資料圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台灣主計總處公布今年第三季GDP年增率達8.21%，美媒CNN報導指出，台灣在美國總統川普關稅政策及中國軍事威脅下，經濟仍蓬勃發展，但也提到經濟成長主要集中在電子製造業，多數民眾無法共享成果，消費者信心指數低迷。

CNN報導，台灣主計總處公布第三季GDP年增率達8.21%，主要得益於7到9月出口大增36.5%。此前，第二季GDP已實現7.7%的顯著成長。預計2025年的GDP 成長率將接近 7.4%，甚至可能超過中國。

凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家圖維（Jason Tuvey）表示，台灣近幾季的表現是全球最亮眼的經濟體之一，許多人預期台灣經濟會受益於人工智慧（AI）蓬勃發展，但或許很多人低估了其受益的程度。台股也已經在9月超越德國股市，成為全球第八大股市。

但台灣高科技產業的巨大影響力推動經濟蓬勃發展，但許多公民卻無法分享繁榮帶來的成果，關鍵原因就在電子製造業佔台灣GDP的15%以上，但只僱用6.5%的勞動人口。收入差距擴大，工資停滯不前，台灣今年預估人均GDP將超越韓國與日本，但平均薪資卻落後兩國至少 30%。

這種不均衡也反映在消費端，台灣今年消費者信心始終低迷，部分原因與川普的貿易戰造成的不確定性有關。

CNN指出，台灣在過去數十年累積的半導體與電子產業基礎，使其成為全球AI產業最大受益者之一，包括Google、OpenAI、微軟等科技巨頭陸續擴建AI資料中心，而訓練大型模型所需的晶片、伺服器，核心都仰賴台灣製造。財政部統計顯示，今年前10個月台灣對美出口年增逾63%，主要正是AI相關硬體需求推動。台積電年在AI強勁需求帶動下，將全年營收成長預期上調至30%中段，連續幾季銷售表現都超過市場預期。

但外界開始擔憂這波由AI帶動的出口熱潮是否具有永續性，以及全球狂熱一旦降溫，台灣經濟將面臨何種衝擊。中華經濟研究院副院長王健全直言，台灣出口成長「明年一定會放緩」，今年的強勁成長使得進一步擴張更加困難，成長率將從近幾季的約30%回落至個位數。

且台灣今年對美貿易順差創新高，可能引發川普政府更嚴格審視。雖然晶片與電子產品目前未被納入關稅，川普也曾威脅要對半導體課徵三位數關稅，但對於在美國設廠的企業（如台積電）則持續給予豁免。不過，若出口持續過度集中在單一產業、甚至單一企業，經濟風險也可能上升。

報導也提到中國武力統治台灣的隱憂，中央研究院研究員吳介民則表示，台灣社會普遍存在政治不確定性的焦慮，但反而促使台灣務實掌握自身發展，台灣經濟並非靠政府刻意規劃，而是中小企業憑藉靈活性與全球適應能力逐步演化的成果，「這正是台灣半導體能走到今天的原因。」

台灣實質薪資自2000年代初期便趨於停滯，GDP中分配給勞工的比率從1990年代的50%降至目前的約44%。常駐台北的新加坡勞工議題研究者羅伊（Roy Ngerng）指出，台灣長期以來以壓低工資維持出口競爭力，使科技業獲利大幅成長，但多數勞工無法受惠。住房也是重要負擔，台北的房價所得比在過去二十年裡幾乎翻了三倍，超過了倫敦、紐約甚至香港。

文章來源：

The global AI race is supercharging Taiwan’s economy. But many don’t feel better off

