台灣經濟今年強到不科學 台綜院預測：2026年將從7.25%降到正常3.46%

台灣綜合研究院院長吳再益指出，AI熱潮撐起出口與投資，讓2025年台灣經濟表現大幅超乎預期，全年經濟成長率上修至7.25%，這是一個相當亮眼的數字；但到了2026年，美國關稅效應全面發酵，外需降溫、內需接棒撐場，成長率將回落到約3.46%，不過，在2025年這麼高的基期下，有3%以上仍算是不錯的表現。

回顧今年4月，美國川普政府突然宣布對全球進口商品加徵對等關稅，一度讓全球金融市場與貿易秩序大震盪，經濟前景的不確定性瞬間拉高。雖然之後美國陸續與多個主要貿易夥伴談妥協議，並提供部分豁免措施，讓國際貿易體系勉強撐住，但關稅帶來的後座力並未真正消失。

這段期間，不少國家選擇「先跑再說」，透過提前備貨、搶運出貨，以及加快調整供應鏈配置，短期內確實緩解了衝擊；但放眼2026年，全球經濟仍偏脆弱，下行風險不小。

台灣在2025年的表現之所以特別亮眼，關鍵就在AI。隨著人工智慧應用快速擴散，半導體、AI伺服器與資通訊產品需求暴衝，出口成績一路創高；內需方面，企業看到訂單滿手、獲利改善，也持續擴產、加碼投資，讓民間投資成為撐住經濟的重要力量。

台綜院分析，台灣身處全球半導體與AI硬體供應鏈核心，國際貿易環境如何變化、地緣政治風險怎麼走，都會直接影響台灣的出口結構與產業發展方向。2025年經濟之所以能衝這麼快，主要有兩大外在推力：一是美國關稅政策引發的「拉貨、搶運潮」，二是全球AI與高效能運算需求爆發，帶動台灣相關出口屢創新高。

但到了2026年，情況就不一樣了。隨著關稅政策真正落地、全球貿易成長動能放慢，台灣外需勢必承壓；內需消費雖然仍可望支撐經濟，但在高基期影響下，企業投資力道恐怕不再像前兩年那麼強勁。

整體來看，2026年台灣經濟並非轉差，而是從「高速成長」回到「正常節奏」。AI與半導體仍是核心引擎，但能否持續撐起出口與投資雙成長，將是接下來一年最關鍵的觀察重點。



