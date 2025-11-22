台灣經濟前景看好！人均所得超日韓 賴清德：馬政府股市僅8000點
即時中心／黃于庭報導
台灣經濟前景持續看好！總統賴清德昨（21）日前往雲林「西螺吳厝朝興宮」參香祈福暨致贈匾額「慈雲吐澤」，向鄉親說明國家安全、經濟發展及社福政策等3大施政方向。他也表示，前總統馬英九執政8年，曾稱任內股市要到2萬點，不過實際交棒前總統蔡英文時才8千多點；至於蔡交棒時股市2萬3千多點，目前台灣人均所得已超越日本與韓國。
首先，賴清德致詞時提到，今（2025）年颱風對於台灣造成嚴重災情，丹娜絲颱風造成雲林、嘉義及台南地區的損害；樺加沙颱風則造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致十多人失去寶貴性命，也影響到許多房屋及社區；近期鳳凰颱風也對宜蘭造成災情，期盼媽祖保佑台灣國泰民安、風調雨順，雲林及各縣市四時無災、八節有慶。
賴清德接著說明「國家安全」、「經濟發展」，及「社福政策」3大施政方向。國家更安全部分，面對中國威脅一定要增加國防力量，因此需要提高軍事預算，並對外進行軍事採購及支持國防產業；而國防預算是國家安全的預算，也是產業發展的預算。
賴清德指出，世界上可以做到國防自主的國家只有美國、中國、日本、韓國、德國等，國防自主的國家首先產業要健全，台灣具備此條件，因此不論目標是經濟進步或國家安全，都應增加國防預算。此外，政府也希望打造「台灣之盾」，堅定守護全國2,300萬人民的生命財產安全。
總統賴清德前往雲林「西螺吳厝朝興宮」參香祈福暨致贈匾額「慈雲吐澤」。（圖／取自Flickr；作者總統府）
談到經濟發展，賴清德強調，經濟始終是國家最重要的基礎，政府用最嚴謹的態度推動經濟發展。若用客觀的數據來說，馬英九時代8年，那時台商大量西進、與中國簽訂ECFA，觀光客也來到台灣，但如果成績總結算，每年經濟成長率僅增加2.8%，馬還說任內股市要到2萬點，實際上交給蔡政府時才8千點；至於蔡英文執政8年，每年經濟成長率達到3.2%，比馬英九還多，且蔡政府交棒給他時，股市已2萬3千多點。
賴清德進一步說明，台灣去年經濟成長率達4.84%，今年第1季5.48%，第2季達近8%，第3季維持在7.6%，顯示整體產業實力深厚，且股市最高曾突破2萬8千點，國際社會都看好台灣經濟發展。
在國民所得方面，賴清德說，台灣人均所得已超越日本與韓國，平均達38,000美元，預估在2030年前可望達到40,000美元；另台灣外匯存底已突破6,000億美元，且目前就業市場更是25年來最佳。
總統賴清德前往雲林「西螺吳厝朝興宮」參香祈福暨致贈匾額「慈雲吐澤」。（圖／取自Flickr；作者總統府）
儘管科技產業表現亮眼，中小企業和傳統產業仍面臨較多挑戰。賴清德表示，政府特別推出多項協助措施，例如因應美國對等關稅帶來的衝擊，政府提出930億元支持方案，協助中小企業度過難關，涵蓋金融支持、海外拓銷、產業升級、就業以及勞工照顧等諸多措施，盼提升產業競爭力。
同時他指出，除了特別預算，政府每年也編列預算協助企業導入人工智慧與數位工具，提高營運效率，希望透過支持中小企業帶動整體產業升級，讓大企業、小企業都能在良好環境中持續賺錢，創造台灣經濟永續成長。
不僅如此，政府也實施減稅，賴清德說明，租屋單身者年所得低62萬6千元，4口之家家庭年收入164萬1千元以下，以及3代同堂年所得在212萬4千元以下都不用繳綜合所得稅。這幾年來政府透過減稅，提高家庭可支配所得等方式擴大對社會的投資，照顧民眾。
總統賴清德前往雲林「西螺吳厝朝興宮」參香祈福暨致贈匾額「慈雲吐澤」。（圖／取自Flickr；作者總統府）
談及社福政策，賴清德以「0-6歲國家一起養」政策為例，家長自己帶0到6歲的小朋友，政府每個月給予育兒津貼第一胎5,000元、第二胎6,000元、第三胎7,000元。0到2歲選擇公共化托育，政府補助第一胎每個月7,000元、第二胎8,000元、第三胎9,000元。
若送托準公共服務的家庭，每月補助第一胎1萬3,000元、第二胎1萬4,000元、第三胎1萬5,000元。至於2到6歲幼兒就學補助，若就讀準公共化幼兒園，家長每月只要負擔3,000元；非營利幼兒園每月負擔2,000元；公立幼兒園每月只需負擔1,000元，其他費用都由政府負擔。政府一年編列1,100億至1,200億的預算，幫助年輕夫婦減輕家庭負擔。
總統賴清德前往雲林「西螺吳厝朝興宮」參香祈福暨致贈匾額「慈雲吐澤」。（圖／取自Flickr；作者總統府）
此外，賴清德提到，政府推動高中職免學費，私立大專校院學生每年補助3.5萬元，低收入戶學生再加碼補助2萬元，中低收入戶則再補助1.5萬元。國家希望透過教育栽培人才，人才多、人才好，國家社會才會好。個人能夠透過教育促進專業知識改善生活，個人生活好，國家社會才會好。
談及長照政策，賴清德續指，雲林65歲以上的長輩比例較高，政府也推動長照3.0照顧長輩。目前全國長照據點共有1萬5千多處，此外，已有10萬名長照服務員投入照護工作，服務對象包括長者及身心障礙者。「長照3.0」除提供喘息服務、機構式服務，並導入醫療，結合居家、社區、機構式安養中心、地方診所及醫院，對長輩提供更加周延的照顧。
最後，賴清德強調，士農工商各行各業都很辛苦，政府會和大家站在一起。即使分屬不同政黨，就如同媽祖庇護大家，不會有分別，政府對國人的照顧也不會有區別，期盼國人團結打拚，面對外來的威脅一致向外，共同拚經濟、守護台灣。
