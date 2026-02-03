台灣經濟成果肉眼可見！卓冠廷貼一圖曝亮眼成績單、狠甩馬英九執政時期

記者李鴻典／台北報導

總統賴清德今（3）日說，「台美經濟繁榮夥伴對話」主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、以及雙邊合作四大支柱，台美未來合作的三大戰略方向，包括強化「經濟安全」、打造「創新經濟」、發展「繁榮未來」。民進黨新北市議員卓冠廷則貼出一張圖指出，台灣經濟成果肉眼可見。

卓冠廷表示，賴清德總統在今天舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，說明台美合作的進展與後續推動方向。昨日搶先釋出一張圖表。

廣告 廣告

卓冠廷直言，他不會說對中投資比例降低，就能讓台灣經濟起飛。但在民進黨執政下，台灣不只降低對中投資，更是成功將雞蛋分散到世界的籃子裡，讓資金與技術回流壯大台灣。

卓冠廷指出，疫情後，我們在全球供應鏈重組的變局中站穩腳步，交出了亮眼的成績單：

台灣對中投資比例（橘線）：從馬英九執政時期的83.8%，到去年降至3.5%。

台灣人均GDP（深藍線）：從馬英九執政時期的1萬9197美元，如今已經來到3萬9477美元。

台灣加權指數（淺藍線）：從馬英九執政時期的低點8千點，到去年達到2萬8千點，今天更是達到3萬2千點。

失業率（黃線）：從馬英九執政時期的高點5.21%，到去年已降低至3.35%。

卓冠廷說，台灣加油！

前總統馬英九。（圖／翻攝自馬英九臉書）

更多三立新聞網報導

樂捐發票換高麗菜！卓冠廷2/1攜手土城農會力挺雲林農民

藍白母雞持續難產中！卓冠廷秀蘇巧慧合照看板：我們早已準備好贏回新北

卓冠廷：黃國昌版國防特別條例，就是「丟人現眼」

柯文哲為何開砲藍營？他曝穩賺不賠的「無本生意」：2026選爛沒差

