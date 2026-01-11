台灣經濟成長快，薪資卻追不上？施俊吉比對南韓數據：我國制度未扭轉所得不均

台灣近期經濟表現亮眼，不僅台股創下歷史新高，根據官方資料，去（2025）年經濟成長率突破7%，創下15年來新高，然而，在這些亮眼數字背後，許多民眾卻感受不到薪資成長，對生活壓力仍然十分有感。對此，前行政院副院長施俊吉在風傳媒節目《下班國際線》中接受主持人路怡珍訪問時指出，台灣所得分配不均的問題已存在二、三十年，而且每況愈下。他表示，現在很多人會抱怨景氣不好、物價很貴、東西買不下去，這是必然的，特別是經濟成長的時候一定會有這種聲音。

施俊吉指出，台灣長期以來的經濟與產業發展對勞動相對不利，我們現在的「勞動份額」，就是國內生產毛額分給勞動的那一部分，到去年只剩下43%，但在2004年，這個份額還有46%，在1990年代甚至還有到50%，這是什麼意思呢？就是我們全年所生產出來的GDP，原來在1990年代有50%是分給勞動的受雇者，到現在只剩43%了。

施俊吉進一步比較，韓國同樣以半導體等高科技產業為主，但其勞動份額超過50%，美國甚至高達60%，比台灣還高。顯然我們的薪資相對於資本家的利得是沒有在成長，這是一個結構的問題，也是我們的許多制度上面，並沒有好好的去扭轉這一種不公平的所得分配。很顯然台灣的K型經濟很多部分是導因於所得分配不平均，而所得分配的不平均在台灣已經有二、三十年的歷史，而且每況愈下。

施俊吉說明，高科技產業是資本密集產業，所以它產值很大，但雇用的勞動比較少一點；服務業則是勞動力密集的產業，所以雇用的勞動人口就會很多人。很多人會抱怨，現在的景氣不好、信心不好、東西很貴買不下去，「我要講這是必然，這都是特別是在經濟成長的時候一定會有這種聲音。」

施俊吉解析大戶與小股民心態

施俊吉指出，在社會上總是有一群收入比較低的人，這一群人在經濟成長很快的時候，有一種被剝削感，而且這種被剝削感會特別強烈，反之，經濟很蕭條的時候，所有的人都很糟糕，特別是有錢人損失更多。

施俊吉舉例，假定今天AI股崩盤了，持有AI股1億張的跟持有AI股只有1股的，誰損失絕對值比較大？當然是大戶損失比較多。這個時候只有1股的，搞不好心中會有相對成就感，這是人之本性，就是看到狀況很好的時候會想說「我比不上他們」，心中有抱怨；看到狀況很不好的時候，心中會感覺真好，「至少還有現在這個工作，我也不用擔心我的財產縮水」，這個是常有的狀態。

