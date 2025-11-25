台灣經濟成長率亮眼，專家憂科技傳產＂冰火二重天＂。（圖／TVBS）

台灣今年經濟成長率預測上修至5.45%，但專家示警，科技及傳統產業呈現「冰火二重天」的不平衡發展，並列出四大不確定因素，包括美國貿易政策、貨幣政策走向、中國經濟復甦不穩，以及國內廠商信心有待觀察！

中經院示警四大不確定發展因素，包括美國貿易政策、貨幣政策走向等。（圖／TVBS）

台灣經濟在AI科技熱潮及關稅緩衝期下的提前拉貨效應推動下，主要經濟機構紛紛上調今年經濟成長預測。中經院更將預測上修至5.45%，不僅大幅優於預期，也領先美、中、日、韓等國。中經院經濟展望中心主任彭素玲表示，外銷訂單通常是出口的領先指標，預期在外銷訂單表現良好的情況下，短期內至少2-3個月出口仍會維持暢旺。另外，普發現金1萬元也對民間消費有所助益，加上股市頻頻創新高，都是有利因素。儘管台灣景氣看似溫暖，但專家也指出多項風險。彭素玲提到美國小非農數字為負3.2萬人，顯示勞動市場走向低迷，Fed可能加大降息力度提振經濟，使貨幣市場政策走向成為重要關鍵。

廣告 廣告

台經院景氣預測中心主任孫明德分析，匯率壓力可能是未來的重要議題，因為過去在共和黨執政期間，美元通常呈現弱勢。他指出，明年台灣可能面臨「川普2.0的貨幣戰」和AI發展等挑戰。孫明德強調，今年經濟成長率基本上都是靠AI支撐，但在應用端或影響生產力方面，目前成效尚不明顯。從國內投資與廠商信心來看，9月資本設備進口年增57.4%，半導體與資通設備分別大增89.5%、98.3%，顯示企業持續加碼投資。但自4月發布對等關稅政策以來，製造業PMI走勢震盪，已連4個月呈現緊縮狀態。中華民國進出口公會全國聯合會副理事長吳榮治觀察到，近幾個月PMI已經下滑，只有3C產業表現較好，中小企業和傳統產業轉型速度難以快速跟上。以他自身經營40多年的集團為例，橫跨塑膠射出、醫療院所、玩具、通路等產業，也隨著國際趨勢不斷調整步伐。

玩具模型車大廠分享，在這波大環境變動下，調整版圖比重，往高附加價值產品研發。（圖／同喬集團提供）

吳榮治分享，他在川普宣布前就開始進行生產轉移，調整國內產業結構，將部分產能轉向服務業，並重新調整未來附加價值較高的產品。除了調整版圖比重，他也往高附加價值產品研發，積極推動自動化轉型，但認為這是目前中小企業面臨的最大困難，因為轉型需要更多資金投入。同時，由於中美兩國民間消費皆呈下滑，他認為短期內PMI難以回升。

孫明德指出，今年台灣經濟表現是外銷很好但內需消費很弱。過去25年台灣民間消費成長率很少低於2%，今年卻連1%都不到，顯示台灣消費端存在問題。他關注2026年這種情況能否獲得改善。

此外，專家提醒，中國是台灣主要出超來源，中國內需回落或兩岸關係波動，將影響台灣出口結構與廠商投資決策。隨著美中新一輪談判展開，專家認為關稅負面效果尚未真正發酵，預估明年GDP成長率將維持在3%以下，而國際政經風險與廠商信心，將是未來經濟能否穩健發展的最大挑戰。

更多 TVBS 報導

AI出口太猛！今年GDP上調4.5% 明年「兩原因」保3有難度

全球緊盯！估9月聯準會降息「確定性」超過92％ 3大影響曝

薪情歹! 台灣月薪5.6萬輸南韓6.8萬 亞洲4小龍吊車尾

Fed降息股市就跌？谷月涵示警AI泡沫化、台積電可一直買

