台灣經濟成長驚人！台股市值全球第8 賴清德喊「錢和人才留下」
即時中心／黃于庭、陳治甬報導
總統賴清德今（4）日上午出席「壯大資產管理，迎向黃金年代」高峰論壇開幕式，肯定台灣金融市場持續增長，股市總市值已經躍升全球第8，顯示企業競爭力的提升；同時表示，政府將持續推動「3大面向」經濟發展策略，朝向智慧化、數位化發展，未來也將持續協助產業升級轉型，讓產業持續茁壯。
賴清德提到，今年台灣經濟成長率有望超越5%，且外匯存底突破6千億美金，台灣股市更接近3兆美元，目前總市值已經是全球第8。銀行、保險與證券三業總資產突破130兆元，10年間成長近7成，這些數據代表台灣企業的競爭力，面對各種挑戰，企業不斷突破困難、走向國際。
賴清德進一步說明，台灣從「西進、南向、北合」，現在要往東，進軍北美及歐洲市場，展現「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」的成果。除了產業界的努力，民眾對產業與國家政策的信心與支持，同樣是成功的關鍵。
賴清德談到，美國有美國的「Golden Age」，台灣也應該有自己的黃金年代，畢竟我們資產豐沛，不應讓保險或銀行資金購買外國債券而承受匯兌損失、衝擊金融體系。
總統賴清德今（4）日上午出席「壯大資產管理，迎向黃金年代」高峰論壇開幕式。（圖／取自Flickr；作者總統府）
因此，賴清德強調，成立「亞洲資產管理中心」第1個目的就是把錢留在台灣、自己管理，同時吸引國際資金；第2，培養本土金融人才，孩子不必遠赴新加坡或其他國家打拚；第3，透過資金與國際交流產生加乘效應，促進台灣更加繁榮發展。
對於產業政策與經貿方向，賴清德指出，自他去（2024）年上任後，政府推動「3大面向」經濟發展策略。第1，是「前瞻未來、智慧永續」，以科技為核心，推動產業智慧化、數位化與永續綠色成長；第2，是「競逐太空、探索海洋」，太空中心已成功自製「福衛8號」衛星，並將其命名為「齊柏林號」，同時也帶動台灣產業的升級發展。
此外也要「探索海洋」，做為海洋國家，台灣近海但不親海、沒有善用海洋資源，在保護海洋資源上仍有許多空間，這些都是未來努力的方向，包括近幾年陸續開放高雄、台南等地的商港，發展遊艇產業等。
總統賴清德今（4）日上午出席「壯大資產管理，迎向黃金年代」高峰論壇開幕式。（圖／取自Flickr；作者總統府）
接著，賴清德說，最後則是「立足台灣、布局全球、行銷全世界」。在「立足台灣」方面，政府積極解決產業界面臨的水電、土地、人力、人才等生產要素問題，輔以法令鬆綁、加薪、減稅等措施，並積極推動包括歡迎台商回台投資、中小企業加速投資及根留台灣企業加速投資等；也加碼提出投資抵減，納入台商及在台投資的外商公司，期盼立足台灣的產業動能持續增強。
談到「布局全球」，賴清德表示，台灣有計畫地與菲律賓、越南、印度等國洽簽投資保障協定及避免雙重課稅，讓企業到外國投資時，也能受到該國的法律保障。期盼不論太陽何時何地升起，都可以照得到台灣的企業。
在「行銷全世界」方面，台灣與美國簽訂「台美21世紀貿易倡議」；與英國簽訂「提升貿易夥伴關係協議」，今年進一步針對「投資」、「數位貿易」及「能源與淨零排放」等領域簽署3項支柱協議；也正與加拿大、澳洲強化雙邊經貿合作，目的就是讓臺灣的產品能行銷到全世界。
總統賴清德今（4）日上午出席「壯大資產管理，迎向黃金年代」高峰論壇開幕式。（圖／取自Flickr；作者總統府）
賴清德也表示，前總統蔡英文除了持續支持中小微型企業及傳統產業外，提出「5+2產業創新計劃」、「6大核心戰略產業」；他上任後則提出「5大信賴產業」，希望確保下一個世代台灣在國際上面的競爭優勢。
此外，因為地緣政治變化，國防預算如果順利未被立法院阻止或刪減，可望達GDP 3.32%，比照北約標準在2030年時達到GDP 5%，賴清德期盼國人了解該項預算不只單純是國防預算，也是產業發展預算。未來不僅要打造台灣之盾，保護國人生命財產安全，也會打造智慧化的攻防體系，更重要的是扶植國防工業。
總統賴清德今（4）日上午出席「壯大資產管理，迎向黃金年代」高峰論壇開幕式。（圖／取自Flickr；作者總統府）
今年「台北國際航太暨國防工業展」為歷年規模最大，參展的國家、公司也最多，武器也較以往先進，賴清德認為，可以看出台灣與美國及國際社會國防工業合作持續蓬勃發展。期盼未來台灣發展良好的基礎工業，包括南部的扣件產業、中部工具機產業或ICT產業等能相互結合，共同朝無人機、無人艇、無人潛艇及機器人方面發展。
最後，賴清德強調，未來也將持續協助產業升級轉型，在符合國家需要的方向上，讓產業持續茁壯，期待未來不只有130兆元，還能持續增加。政府也會將工作做好，期盼與大家共同努力，讓台灣未來持續進步、比現在更好，這是政府的責任。
