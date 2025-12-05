台灣經濟成長「科技業天堂、其他在地獄」？ 網嘆：兩個世界





AI發展帶動出口業，使台灣GDP連兩季站上8%、全年成長率挑戰7.4%，經濟成果亮眼。CNN報導中卻指出該成果集中在科技業，多數民眾對此「完全無感」，引發熱議。

CNN駐港記者指出，雖然從數據資料上來看台灣經濟高速成長，但仔細研究就會發現，其成果大多集中在電子製造業，該產業貢獻了15%產值，卻僅聘僱6.5%勞動人口；儘管台灣人均GDP將破3.8萬美元，超越了日韓，但平均薪資卻比日韓低至少三成。

▼CNN駐港記者指出，台灣雖然經濟高速成長，但成果大多集中在科技業，非科技業的從業人員薪資停滯，並未因此受惠。（示意圖／取自Pexels）

與欣欣向榮的科技業不同，非科技族群、內需產業的薪資停滯多年，加上高房價壓力，使「經濟變好」的成績難以反映多數民眾的日常生活。另一方面，外銷過度集中、美國川普關稅風險、出口基期偏高，也讓經濟學者預測，台灣明年成長力道將放緩。

此篇報導與分析一出，引起許多人討論，不少人認為此番分析「相對中肯」，認同產業過度集中、科技業與其他行業的斷層明顯確實是台灣的現況，而這樣的情況也可能導致將來貧富差距拉大，直言台灣已形成「兩個世界」：「台灣就兩個世界，科技業一個世界、其他行業一個世界」、「還是要國外媒體觀察台灣問題比較中肯」、問「人均GDP都贏日韓，薪資卻輸三成，那被誰拿走了？」。也有人指出「房價」是另一大問題，在薪資成長停滯的情況下，房價卻快速上漲，也是導致一般民眾對經濟成長更無感的另一大原因：「房價所得比甚至超越紐約、倫敦、香港」、「房價完全買不起」。

▼不少人認同產業過度集中、科技業與其他行業的斷層明顯的觀察，也提到「高房價」帶來的壓力，使多數民眾很難感受到台灣「經濟變好」。（示意圖／取自pixabay）

但也有人認為，比較各國的薪資水準不能只看平均數，要連生活成本、稅負與物價等因素都列入考慮，例如日韓薪資雖比台灣高，但物價同樣也高於台灣：「日本物價也是很貴，累的是日本自己人」、「若薪資比照日韓但物價也同樣漲上去，你能接受嗎？」，還有網友提到，即使無法進入科技業工作，還是可以藉由投資科技股：「進不了台積電的可以買台積電的股票啊」、「科技業賺爛還不買股票」，認為投資與跨產業選擇本來就是個人要承擔的決定，能否同享經濟成長果實，要看個人是否懂得把握機會，自己也有一部分的責任。

（封面示意圖／取自Pexels）

