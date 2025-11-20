台灣經濟成長「跟匯率關係不大」 龔明鑫再轟《經濟學人》：台灣沒有病





英國《經濟學人》（The Economist）最新一期以「台灣榮景的潛藏風險」（The hidden risks in Taiwan's boom）為封面主題，直指台灣央行長期壓抑新台幣匯率，以免於貨幣升值衝擊經濟，反而造成更嚴重的不均衡現象，形成所謂的「台灣病」。對此，經濟部長龔明鑫今（20）日經濟委員會前強硬回應「我們沒有病！」

《經濟學人》批評台灣有「台灣病」，龔明鑫表示他用了很多資料比對，影響匯率的因素非常複雜，多重原因且在匯率市場所決定，「很多政府沒有辦法用單一匯率，當作工具來達成某一政策目的跟目標，對台灣來講，台灣經濟成長至少近10年來表現非常優異的原因，跟匯率的關係不大」，他表示2018年開始川普1.0美中貿易戰開打，台商回台，投資台灣3大方案啟動後，紮實台灣經濟實力，Covid-19時期，數位應用跟需求大幅增加，奠定台灣半導體發展基礎，近日台灣經濟表現好，是因為台灣半導體基礎良好，跟上這一波人工智慧AI時代來臨的熱潮，他表示：「這些事情跟匯率關係並不大，台灣經濟表現好是在很多國際情勢變動之下，大家努力因應的結果很好，所展現的佳績，成為許多國家稱讚的標竿和榜樣，『我們沒有病』！」

至於外傳台積電前資深副總經理羅唯仁，退休前疑似帶走2奈米等先進製程等資料，回鍋英特爾（Intel），經濟部部長龔明鑫出席經濟委員會前受訪時，強調今天還是沒有新的進度，還是要配合高檢署的調查，盡量提供證據，《營業秘密法》屬於告訴乃論，若台積電提告，經濟部也會給予協助，至於如何防範關鍵技術外流的部分，龔明鑫表示之前就擔心《營業秘密法》可能保護不足，要將國家核心關鍵技術提升到《國安法》的層次，即便《營業秘密法》是告訴乃論，但若涉及《國安法》就是公訴罪，因此高檢署出手主動調查。

至於對台灣產業影響部分，龔明鑫指出台灣半導體生態體系從40多年來非常紮實且完整，「是不是某一個人拿走某些資料，就可以被破壞？這個持續觀察當中，初步看起來是沒有那麼簡單，但是經濟部還是會密切注意跟觀察」，他表示美國英特爾目前也未公布人事，後續會持續觀察。

